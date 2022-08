Taiwan suurendab kaitse-eelarvet pea 15 protsenti

Saart kaitsva sõjaväe soov on arendada konventsionaalse sõjapidamise vahendeid, kuid Taiwani liitlane USA soovib, et Taipei pööraks rohkem tähelepanu asümmeetrilisele sõjapidamisele.

Menetlusse on esitatud ettepanek tõsta Taiwani kaitse-eelarve ligikaudu 17,3 miljardi euroni, mis on 14,9 protsenti kõrgem kui eelmise aasta eraldis.

Uue aasta kaitse-eelarves sisaldub ka uute hävituslennukite ost, mis läheb maksma ligikaudu 3,59 miljardit eurot, vahendab Nikkei Asia.

Rekordsuure eelarve peab veel heaks kiitma Taiwani parlament.

Eelarve heakskiidul oleks kaitsekulutused Taiwani riigieelarvest ligikaudu neljandik.

Tegu on kuuenda järjestikuse aastaga, mil Taiwani kaitse-eelarve tõuseb. Varem on kaitse-eelarve tõus püsinud alla nelja protsendi aastas, vahendab Reuters.

Taiwani endine kaitsejõudude juhataja Lee Hsi-min ütles intervjuus Nikkei Asiale, et Taiwan peaks prioritiseerima relvasüsteeme, mis jääksid intensiivses sõjalises konfliktis töövõimeliseks ja oleks seega kuluefektiivsed.

Lee sõnul tekitavad konventsionaalsed relvad nagu tankid, allveelaevad ja lennukid alternatiivkulu probleemi – kui kulutada raha suurtele relvasüsteemidele, siis ei jagu raha väiksemate tarbeks.

USA kaitsevaldkonna analüütikud ja mõned Taiwani eksperdid on toetanud ideed Taiwanil luua territoriaalkaitsejõud.

Taiwani relvajõud on samas soovinud keskenduda Hiina rahvavabastusarmee võimaliku dessandi peatamisele, kuid ei ole soovinud teha ettevalmistusi võimalikeks lahinguteks Taiwani saarel kui Hiina rahvavabariigi relvajõud on juba kohal.

Märtsis teatas Hiina rahvavabariik, et tõstab sel aastal kaitsekulutusi 7,1 protsenti, jõudes kaitse-eelarves 211,62 miljardi euroni ehk 1,34 triljoni jüaanini.

Seoses Nancy Pelocy külastusega Taiwani saarele augusti alguses korraldas Hiina Rahvavabariik saare ümber ulatuslikud sõjaväeõppused.

Mandri-Hiinas paiknev Hiina rahvavabariik on enda hinnangul ainus legitiimne Hiina valitsus ning peab Taiwanit mässuliseks provintsiks. Peking ei ole varem välistanud, et Taiwan taasühendatakse Mandri-Hiinaga läbi sõjalise jõu.

Analüüside kohaselt oleks võimalik sõda Mandri-Hiina ja Taiwani vahel väga suurte kaotustega mõlema poole jaoks.

Taipei on tagasi lükanud Pekingi soovi taasühendamiseks tuues välja, et Hiina Rahvavabariik pole kunagi Taiwani saart administreerinud ning ainult Taiwani inimesed saavad otsustada saare tuleviku.

Taiwani saarel asuv Hiina Vabariik peab end samuti ainsaks legitiimseks Hiina valitsuseks, kuid ei ole aastakümneid selle-alaseid ambitsioone avalikult evinud.

Nii Peking kui ka Taipei on nõustunud, et eksisteerib üks Hiina, kuid on erimeelel kumb valitsus on legitiimne.

Hiina Vabariigi rahvuslased kaotasid Hiina kodusõja 1949 ning põgenesid peale kaotust Taiwani saarele. Mandri-Hiinasse jäid kodusõja võitnud kommunistid, kes panid aluse Hiina Rahvavabariigile.