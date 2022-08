Times: Hiina ehitab juurde kuus sõjalaeva

Ajaleht The Times kirjutab, et Hiina ehitab juurde kuus moodsat sõjalaeva. Peking jätkab kaasaegse mereväe arendamist, et konkureerida USA merejõududega.

Naval News teatas, et Hiina kirdeosas Daliani laevatehases valmistatakse viit 052D Luyang III klassi sõjalaeva. Jiangnan-Changxingi laevatehases ehitab Hiina veel üht 052D sõjalaeva, vahendas The Times.

Kõik kuus laeva on varustatud täiustatud radarisüsteemidega ja relvastatud juhitavate taktikaliste rakettidega.

Hiina kaitseministeerium pole ametlikult teatanud, et ehitab selliseid sõjalaevu. Hiina analüütikud ütlesid kommunistliku partei ajalehele The Global Times, "et see pole ootamatu, kui Hiina ehitab moodsaid sõjalaevu, eriti keset praegust rahutut julgeolekuolukorda".

Hiina rahvavabastusarmee (PLA) koosseisus on juba 777 sõjalaeva. USA mereväel on 490 sõjalaeva ja Suurbritannia mereväes on 73 sõjalaeva. Lääneriikide sõjalaevad on siiski moodsamad.

Peking tahab juurde valmistada lennukikandjaid ja moodsaid sõjalaevu. Hiina kompartei proovib vähendada USA mereväe domineerimist Vaikse ookeani piirkonnas.

Hiljuti valmis hiinlaste uus tüüp-003 lennukikandja Fujian. Hiina merevägi sai esimese lennukikandja 10 aastat tagasi kui ehitati valmis pooleliolev nõukogude päritolu Kuznetsovi klassi lennukikandja. Kokku on Hiinal nüüd ametlikult kolm lennukikandjat.