Iseseisvuspartei juht pole kaalunud EKRE-ga ühinemist

Eesti Iseseisvuspartei on üks Eesti väikeerakondadest, millel on 1771 liiget. Erakonda juhib Sven Sildnik, kes eelmistel kohalikel valimistel kandideeris EKRE ridades Pärnu volikokku ning osutus valituks.

Kuidas võiks kirjeldada Eesti iseseisvuspartei ideoloogiat?

Seda võiks kirjeldada nende samade sõnadega, mis on kirjas Eesti Vabariigi põhiseaduses, et see riik on eesti rahva, rahvuse, keele ja kultuuri jaoks. Ja on ka kirjas põhiseaduses, et see on selline ära rikkumatu, sõltumatu riik ja see on võõrandamatu asi. Ühesõnaga, et seda Eesti riik ei saa nagu üldse ette kujutada ilma Iseseisvuseta. See kõik on põhiseaduses kirjas.

Kui rääkida parem-vasakskaalast, siis kuhu te positsioneerute?

Ma arvan, et vasak-parem ei ole tänapäeval enam see päris õige skaala sellepärast, et meil on need, kes surevad ja need, kes jäävad ellu. Kas kas sa oled seal surijate poolel või elavate poolel, see on tähtis. Sõltumatu ja iseseisev riik ja selle kodanikud jäävad paremini ellu kui need, kellele seadused, väärtused ja meelelahutus tuleb võõrriigist ja üldse kõik, kõik, mis kuidagi müüa kannatab, tuleb kuskilt mujalt. See, mis praegu toimub, ei vii ellujäämiseni, vaid vastupidi.

Vabadusest ja iseseisvusest, on see kõik väga kaugel. Ka põhiseaduslikust korrast on see kõik väga kaugel. Minul ja meie parteil on väga vähe lisada põhiseadusele. Me oleme ikkagi väga seaduskuulekas partei ja tänu sellele ilmselt ka suhteliselt ebapopulaarne. Kriminaalne meel ja meelsus on üleüldine. Seaduskuulekus on sihuke lausa häbiväärne, ma saan aru. Sest kõik muu on tähtsam ja kasulikum. Kasulikum! Kasulikum on!!

Kui kasum on seadusest kõrgemale tõstetud, siis tegelikult on ainult aja küsimus kui kõik kokku variseb. Ja siis eks inimesed muidugi kannatavad, siis ei ole kasu enam kuskil. Aga jah, ma mõistan ja ma saan väga hästi aru, et põhiseaduslikud ideed ja iseseisvuslikud väärtused on tänapäevas, ütleme sellisele keskmisele Eesti inimesele kas arusaamatud või lausa põlatud. Ma näen seda ja ma tunnen seda.

Kas kas ma saan õigesti aru, et te heidate praegustele populaarsematele erakondadele ette, et…?

Mul ei ole erakondadele mitte midagi ette heita. Ma heidan ette valijatele ja nendele, kes valijate ajusid moonutavad ja rüvetavad nagu ajakirjandus. ERR sealhulgas. Etteheide on teile eelkõige.

Klassikalises mõttes tundute olevat ikkagi parempoolne erakond.

Kui ellujäämine on parempoolne, siis on parempoolne, kui terve mõistus on parempoolne, on parempoolne. Kui loogika, faktid ja statistika on parempoolne, on parempoolne. Põhiseadus ei ole läbinisti parempoolne, seal on ka sotsialistlike väärtusi nii et vähe ei ole.

Seaduskuulekas inimene ei saa olla läbinisti parempoolne, sest ta peab alluma seadustele, mitte nagu meie kohtud või ärimehed või poliitikud. Aus inimene peaks ikkagi nagu üritama kuidagi seaduste järgi elada. Siis ta nagu päris parempoolne olla ei saa. Ümberjagamine on põhiseaduses kirjas, aga see ümberjagamine on teatud eesmärgiga rahva jaoks, keele jaoks ja kultuuri jaoks. Selleks võib ümber jagada seaduse järgi.

Ehk siis teie baseerute puhtalt põhiseaduse väärtustele.

Jah, absoluutselt. Minu meelest ühelgi ausal ja seaduskuulekal inimesel ei saa olla mingeid muid väärtusi kui need, mis on kirjas põhiseaduses. Aga me näeme, et neid väärtusi peaaegu kuskil mujal, peale põhiseaduse, ei ole.

Milline teie erakonna elu praegu välja näeb? Kui aktiivselt te koos käite ja tegutsete?

Ei ole ülemäära aktiivsed selle pärast, et see ideoloogia, mida me pakume, ei ole väga populaarne ja vägisi seda kellelegi peale suruma ei hakka. Ja pealegi on ju noh, enam-vähem sinnapoole partei olemas nagu konservatiivne erakond. Lausa nendega konkureerida on raske ja neid takistada, lõhestada ei ole sügavat mõtet. Nad teevad ikkagi globaalsetele lurjustele kahju ja las nad toimetavad. Me teeme pigem koostööd. Oleme leidnud, et kui me ise ei lähe valimistele, siis meie liikmed lähevad konservatiivide nimekirjas. Tundub nagu praegu tõhusam.

Kas te olete mõelnud EKRE-ga ühinemisele?

Ei ole sellist kaalumist toimunud.

Kas tulevastel riigikogu valimistel panete oma erakonna nimekirja välja?

Võib-olla kuskil kaugemas tulevikus küll. Prohveti võimeid mul ei ole.

Mida te soovite enda erakonnaga saavutada, mis on teie eesmärk?

Rahvas, keel ja kultuur läbi aegade. Tuleb ellu jääda, mis praegu, lähitulevikus ei ole nii lihtne.

Kas teil on konkreetseid eesmärke, mis oleksid seotud näiteks valimistulemusega?

Ma arvan, et kui ajad lähevad raskemaks, siis ka kõige rumalamad õpivad. Ei saa välistada, et kui kõike on juba proovitud peale põhiseaduse, et siis need, kes ellu jäävad, pöörduvad põhiseaduse juurde. Siis jah, siis küll, aga mitte enne. Pärast kaost.

Parempoolsed tegid oma erakonna ja nende esimees Lavly Perling ütles, et Eesti poliitmaastik on vasakule kaldu. Mida teie sellest ütlemisest arvate?

Ausalt öeldes ei lähe globalistide ütlemised mulle korda. Need ei ole tõsiseltvõetavad. Globalistlik ideoloogia on suunatud rahvusriikide vastu, seega meie põhiseadusliku korra vastu ja mida üks globalist kuskil nagu huugab… Noh, mis siis. Kui ta räägib, siis ta ilmselt ei räägi tõsiselt ega heatahtlikult, vaid jätkab oma globalistlikku agendat, oma süvariiklikku õõnestustööd. Tehku seda, kui inimesed seda kannatavad, kui institutsioonid ei sekku. Mina ei saa kedagi süüdi mõista. Mina ei ole Eesti Vabariigi kohus. Meil on kaitsepolitsei, kes peab riigi vaenlastega tegelema. Ja neid vaenlasi on meil rohkem kui üks.

ERR palus Iseseisvuspartei tegevust ja seisukohti kommenteerida EKRE esimehel Martin Helmel.

Helme: käsitlen seda riiuliparteina

EKRE esimees Martin Helme ütles, et tema hinnangul on Iseseisvuspartei erakond, mis sisuliselt ei tegutse. ,,Liikmeskond on olemas, aga erakond ei ole järjestikustel ei kohalikel ega riigikogu valimistel osalenud ehk mina käsitlen teda riiulierakonnana. Ma ei ole kindel, kui väga on vaja enda pead vaevata sellega, mida nad on deklareerinud enda seisukohtadeks.''

Helme sõnul ei ole Iseseisvuspartei liikmeskond eriti aktiivne. ,,Ma millegipärast arvan, et väga suur osa Iseseisvuspartei liikmetest kas ei tea, et nad on erakonnas või ei hooli sellest''

Helme kinnitas, et EKRE ja Iseseisvuspartei liikmed on kohalikel valimistel koostööd teinud. ,,Riigikogu valimistel ei ole võimalik inimestel kandideerida meie nimekirjas, kui nad on mõnes teises erakonnas. Sven Sildnik on Pärnu volikogu liige meie ridades. On olnud juttu, et ta kandideerib meie nimekirjas riigikokku, aga selle jutuga me ei ole päris lõppu jõudnud, sest liikmelisuse probleem tuleb enne ära lahendada,'' rääkis Helme.

Iseseisvuspartei liikmete EKRE-sse meelitamist Helme õigeks ei pea. ,,Ma ei käsitle liikmeid kui mingeid asju. Inimesed on vaba tahtega poliitilistes organisatsioonides ja neid ei saa tõsta nagu malenuppe.''

Kahe erakonna ühinemise Helme välistab. ,,Meil on enda erakond, mis on väga korralik ja väga tugev ja sellise gravitatsioonijõuaga, et tõmbab inimesi ligi. Meil ei ole ühtegi põhust ükskõik millise erakonnaga ühineda'', ütles Helme.