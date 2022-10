EKRE-sse astunud (:)kivisildnik: see on enesekaitse

"EKRE on üks väheseid või minu meelest täiesti ainus partei kellel on arvestatav toetajaskond ja antiglobalistlik ja põhiseaduslik vaade elule," ütles Sildnik teisipäeval ERR-ile.

Tema sõnul on majanduslik olukord ja inimeste heaolu Eestis nii halvaks läinud, et inimesed peavad isegi seda vaatama, mis kella ajal nad pesu pesevad: "Ütleme nii, et hetkel on heaolu kadumas, aga arvestades igasuguseid imelikke süstimisi ja muid eksperimente, mida meie peal tehakse, siis ma ei annaks võimul olevale poliitikale muud hinnangut kui seda, et see on inimvaenulik ja seab ilmselgelt füüsilise eksistentsi küsimärgi all. Et see on enesekaitse, see on puhtalt enesekaitse."

"Kui selle pilguga ringi vaadata, et kas praegune olukord on jätkusuutlik, et kas nii saama, kas sellise elektrijamaga on üldse võimalik hakkama saada nii majandusel kui inimestel - kui sellised lihtsad küsimused endale esitada, siis saab palju selgeks," rääkis Sildnik. "Ja ega see elektrijama ei ole ise juhtunud, selle õuduse on mingid rohehullikesed kokku keeranud ja see on alles algus. Inflatsioon on alles algus. Arengud on ju jõledad. Võib-olla võiks ikkagi midagi muuta, kui see ei sobi. Ma ei näe seda muutust kuskilt mujalt tulemas kui ühest kohast. Ja see koht on see, kuhu ma nüüd läksin," jätkas ta.

Sildnik ütles, et on ka seni EKRE-ga koostööd teinud, kirjutades artikleid nende portaalile Uued Uudised. "Selles mõttes ei ole ju midagi üllatavat - see maailmavaade on mulle arusaadav, mõistlik. Olen selle panusega neid toetanud," tõdes ta.

Sildnik viitas ka temaga augustis ilmunud usutlusele ERR-is, milles ta soovitas Iseseisvuspartei liikmetel kandideerida EKRE nimekirjas ning ütles, et teeb nüüd ka ise seda.

Küsimusele, mitmendale positsioonile ta jäi nädalavahetusel EKRE Pärnumaa ringkonna kandidaatide nimekirja koostamisel, vastas Sildnik, et esikümne lõppu. "Aga arvestades seda, kui hea ja populaarne ajakirjanik ma olen, ma ei muretse mitte sugugi," lisas ta.

Sildnik ütles ka, et kui ta valitaks riigikogusse, siis on kindlasti valmis sinna tööle minema.

"See on muidugi väga raske töö ja see hirmutab, aga ega mina raskusi ei karda. Mina kui endine maailmameister (Sildnik viitab kunagi võidetud strateegiamängu MM-i võidule – toim.) olen väga ränkade koormustega harjunud ja nende koormuste all sugugi mitte katki läinud, vaid otse vastupidi, targemaks läinud. Ma arvan, et ma kannatan selle väikse valu siin Eesti tasemel ka välja, kui ma maailmas hakkama sain. Ei ole tervis nii halb, et ei kannataks tööd teha," rääkis ta. "Selles mõttes mind nagu mingid pikad ööistungid, pidev terroriseerimine ei hirmuta. Ma olen kõike näinud. Mida üks inimene teisele võib halba teha, seda mulle juba tehtud."

Äriregistri andmeil astus Sildnik EKRE-sse teisipäeval, 4. oktoobril.

SIldnik sai 2021. aasta kohalikel valimistel EKRE nimekirjas kandideerides Pärnus 327 häält ning ta on linnavolikogu liige.