Pakistani üleujutustes on hukkunud üle tuhande inimese

Pakistanis on suurtes üleujutustes hukkunud 1033 inimest, neist 119 viimase ööpäeva jooksul. Pakistani valitsus palub katastroofiga toime tulemiseks abi teistelt riikidelt.

Riiki igal aastal tabavad mussoonvihmad on tänavu olnud erakordselt tugevad,.

USA, Ühendkuningriik ja Araabia Ühendemiraadid on saatnud abi katastroofiga toime tulemiseks, kuid ametnike sõnul on vaja rohkem abi.

"Pakistan on maadelnud majandusprobleemidega, kuid just nüüd, kui oleme neist üle saamas, tabas katastroof," ütles riigi siseminister Salman Sufi.

Riigi loodeosas on tuhandeid jätnud oma kodu, kuna jõed on tõusnud üle kallaste, põhjustades äkktulvasid.

Pakistani peaministri Shebaz Sharifi sõnul on üleujutused mõjutanud ligikaudu 33 miljonit inimest ehk 15 protsenti riigi elanikkonnast.

Peaministri sõnul on üleujutused võrreldavad seni kõige suuremate kahjudega 2010. ja 2011. aasta üleujutustega.

Pakistani ametiisikute sõnul on üleujutuste põhjuseks kliimamuutused. Katastroofi mõju on suurendanud ka kehvad otsused kohalike omavalitsuste poolt, mis on lubanud ehitada hooneid üleujutuste alasse jäävatesse piirkondadesse.