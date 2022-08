Aineõpetajate õppekohti ülikoolides tänavu ei täidetud

Nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Ülikoolis ei tulnud tänavu kõik aineõpetajate õppekohad täis, kõige vähem huvilisi on taas loodus- ja reaalainete õpetaja õppekavadele. Haridustöötajate liidu hinnangul on noorte vähese huvi põhjus õpetajaameti liiga väike palk.

Koolides õpetajate nappuse leevendamiseks avas Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut sel aastal 90 õppekohta rohkem kui eelmisel aastal. 35 kohale siiski tudengeid ei leitud.

"Kõige kurvem on pilt matemaatikaõpetajatega, eelmisel aastal rõõmustasime et kõik kohad saime täidetud. Sel aastal on kaheksa matemaatikaõpetaja õppekohta täitmata," rääkis TÜ haridusteaduste instituudi asejuhataja Margus Pedaste.

"Need asjad liiguvad niimoodi juhuslikku rada pidi üles alla, aga kui vaatame suuremat trendi, siis suurem trendimure on loodus-ja reaalainete õpetajatega, kus on nagu pikemat aega selline. Vaja oleks veel rohkem kui meil õppekohti on, aga meil pole mõtet õppekohti luua, kui meil ei õnnestu leida piisavalt üliõpilasi," ütles Pedaste.

Lasteaia- ning klassiõpetajaks õppijate seas sai siiski rääkida ka konkursist, samuti tuli tänavu oodatust rohkem huvilisi eesti keele õpetaja õppekavale.

Tallinna Ülikoolis jällegi keeleõpetajate õppekavad tänavu ei täitunud.

"Eesti keel, vene keel, muud võõrkeeled. Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetajatel jäi samuti konkurss täitmata. Kui küsida et millised olid kõige väiksemad konkursid ehk kus oli kõige vähem avaldusi kohale, siis need olidki gümnaasiumi loodusteaduslike ainete ja tehnoloogia õpetajate konkurss," ütles Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost.

Haridustöötajate liidu hinnangul on palk selge põhjus, miks noori õpetajaid peale ei tule. Lisaks sellele, et ülikoolides jääb täitmata osa õppekohti, ei lähe ka õpetajakursuse lõpetanutest pea pooled kooli tööle.

"Kui me räägime et õpetaja saab poole vähem palka, mis paljud teised kõrgharidusega spetsialistid, siis siin ei olegi mingit küsimust. Suur õpetajate puudus ja aina suureneb, sest uusi noori õpetajaid ei tule lihtsalt peale. Kui meil on räägitud, et jõuame varsti katastroofi, siis tegelikult meil ei ole sinna kuhugi jõuda vaid me reaalselt oleme katastroofis," ütles liidu esimees Reemo Voltri.

Voltri lisas, et kui õpetajate palk järgmisel aastal oluliselt ei tõuse, toimub paari kuu pärast õpetajate streik.