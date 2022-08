Eesti kooliõpilaste arv kasvab jätkuvalt

Esimesse klassi läheb tänavu ligi 14 000 õpilast.

Haridusministeeriumi teatel suureneb üldhariduskoolide õpilaste arv endiselt, kuid see tuleneb gümnasistide arvu kasvust ja samal ajal on põhikoolis oodata hoopis õpilaste arvu vähenemist. Piirkonniti on muutused siiski erisuunalised. Kümne aasta jooksul on Harjumaa üldhariduskoolides õppijate arv kasvanud enam kui kolmandiku ja Tartumaal ligi viiendiku võrra, samas kui Jõgeva-, Võru-, Valga- ja Hiiumaal on õpilasi jäänud umbes viiendiku võrra vähemaks.

Kutseõppes õpib kokku veidi enam kui 25 800 õpilast. Viimastel aastatel on oluliselt tõusnud kutseõppes õppijate keskmine vanus, sest on lisandunud üle 25-aastaseid õppijaid, kes soovivad omandada kutset või eriala ning tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Kõrgharidust omandas 2021/2022. õppeaastal 44 611 üliõpilast.

Eesti koolide õpilaste arv on algaval õppeaastal kooliti väga varieeruv: näiteks on Jõhvi juuksurite erakoolis üks õpilane, Hiiumaa vabakoolis viis õpilast, Nõva koolis samuti viis õpilast, Sonda koolis kuus õpilast, Tudu koolis kaheksa õpilast, Ruhnu põhikoolis üheksa õpilast. Samal ajal on suurimates koolides, nagu Keila kool 1665 õpilast, Gustav Adolfi gümnaasiumis 1527 õpilast, Jüri gümnaasiumis 1348 õpilast ja Lasnamäe gümnaasiumis 1328. Enamik suuri koole asub Tallinnas ja Harumaal, kus on ka kõige rohkem elanikke.