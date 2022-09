Eestis alustas kooliaastat 5500 Ukraina last

Eestis alustas või jätkab kooliteed ligi 230 000 last ja noort, nende hulgas 5500 Ukraina sõjapõgenike last. Kui palju siin tegelikult elab kooli- ja lasteaiaealisi Ukraina lapsi, riigil ülevaadet pole. Koolidele on Ukraina laste õpetamine keeruline ülesanne, sest õppetöö peab toimuma eesti keeles.

Türi põhikoolis alustas neljapäeval kooliteed 17 ukraina last, kuid see arv võib iga päev muutuda. Nii suure hulga võõrkeelsete laste õpetamine on koolile suur väljakutse.

8-aastane ukraina poiss Oleksii on Eestis elanud vaid kaks kuud. Tema ema Nataliia ütles, et pere jääb Eestisse vähemalt viieks aastaks, kuni olukord Ukrainas normaliseerub. Mõistagi tuleb pojal koolitööd teha nüüd eesti keeles.

"Minu jaoks on see raskevõitu. Räägitakse, et väiksematel lastel on keele õppimine kergem. Loodan, et ta õpib kiiresti keele ära," lausus Nataliia.

Oleksii klassijuhataja Marika Roosileht peab tunnid veelgi hoolikamalt ette valmistama, et umbkeelne laps ei tunneks ennast tõrjutuna.

"Esimese kooliastme õpilased on väga varmad ja tublid aitama ja kaasama. Sellele panustan ka päris kõvasti," ütles Roosileht.

1400 Paide koolide õppurit, teise hulgas kümned Ukraina lapsed, sammusid läbi linnasüdame Vallimäele koolirahu välja kuulutama. Hariduse infosüsteemi andmeil õpib meie üldharidus- ja kutsekoolides ning lasteaedades 5500 Ukraina sõjapõgenike last, kuid kõik elanike registrisse kantud ukrainlased pole siiski Eestis kooli läinud. Kuipalju neid lapsi on, pole aga teada.

"Me ei oska seda täpselt öelda, aga neid praegu on. Tõenäoliselt on ka neid, kes loodavad, et nad saavad distantsõppel Ukraina koolides edasi käia. Samas meie näeme ette, et nad peaksid siiski kusagil Eesti koolides registreeritud olema," lausus haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Minister Lukas ütles, et Ukraina lapsi õpetatakse küll Eesti õppekava järgi, kuid neile luuakse võimalus õppida ka emakeelt ja saada osa omakeelsest kultuurist.