Lufthansa tühistab reedel streigi tõttu 800 lendu

Saksamaa lennufirma Lufthansa teatas, et tühistab reedel pilootide streigi tõttu 800 lendu, mis mõjutab tõenäoliselt 130 000 reisijat. Ära jääb ka kaks Frankfurdist Eestisse saabuma pidanud ja vastassuunalist lendu.

Vereinigung Cockpit (VC) ametiühing teatas kolmapäeva hilisõhtul, et palgaläbirääkimised ebaõnnestusid ja Lufthansa piloodid korraldavad neljapäeval vahetult pärast südaööd algava 24-tunnise streigi, mis mõjutab nii reisijate- kui ka kaubavedusid, vahendas Reuters.

Lufthansa sõnul mõjutavad lendude tühistamised peaasjalikult Frankfurdi ja Müncheni lennujaamu.

Eestit puudutab neli tühistamist

Eestis on reedel tühistatud Lufthansa kell 12.15 saabuv lend LH 880 Frankfurdist Tallinna. Selle tõttu on tühistatud ka kell 13.40 väljuv lend LH 881 Tallinnast Frankfurti.

Tühistatud on ka ööl vastu laupäeva kell 00.35 saabuv lend LH 884 Frankfurdist Tallinna. Ja seetõttu ei saa laupäeva hommikul kell 6.05 väljuda ka lend LH 885 Tallinnast Frankfurti.

Praegustel andmetel toimub lend LH 2404 Münchenist Tallinna ja lend LH 2405 Tallinnast Münchenisse. Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts ütles ERR-ile, et kuna Lufthansa annab tühistamistest aegsasti teada, on tõenäoline, et Müncheni lennud toimuvad.

Ametiühing nõuab palgatõusu

Ametiühing nõuab tänavu oma enam kui 5000 piloodile 5,5-protsendilist palgatõusu ja seejärel automaatset inflatsioonikompensatsiooni.

Lennufirma teatas, et teeb kõik endast oleneva, et reedese pilootide streigi mõjusid minimeerida, kuid ta ei saa välistada mõnel juhul nädalavahetusel lendude tühistamisi või hilinemisi.

Lufthansa inimressursside eest vastutav juhatuse liige Michael Niggemann ütles, et streik oli arusaamatu ja kaitses lennufirma "väga head ja sotsiaalselt tasakaalustatud" pakkumist.

Lufthansa on pakkunud 18-kuulise perioodi jooksul kahes etapis kokku 900 eurot rohkem põhipalka kuus ning lepingut, mis tagab kokpiti töötajatele minimaalse lennukipargi suuruse.