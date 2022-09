Rosin: Ukraina suudab venelased Dnepri läänekaldalt kahe kuuga välja suruda

Rosin rääkis, et kuigi sõjategevus käib ka Harkivi ja Donbassi rindel, on ukrainlaste laiema pealetungi raskuspunkt Hersoni piirkond ja Dnepri läänekallas

"Hetkel võiks öelda, et nad on saavutanud taktikalist edu. Samas on nad ise öelnud, et nad tegutsevad aeglaselt ja metoodiliselt, otsides Vene okupantide nõrku kohti ja survestades neid nendes nõrkades kohtades," lausus Rosin.

Rosin rääkis, et ukrainlased üritavad ära kasutada venelaste nõrkusi, milleks on logistika ja juhtimine. "Aga siin ei toimu sellist kümnete kilomeetrite kaupa liikumist päevas. Samal ajal jätkatakse tagala ründamist, ka täna rünnati praamiliiklust Antonivka silla juures, et viia venelased olukorda, kus nad tõmbaksid sealt Dnepri läänekaldalt välja," märkis Rosin.

Selline taktika tundub Rosina sõnul hetkel kõige otstarbekam. "Kui tahta läbi viia laiamahulisi pealetunge, siis selleks on vaja väga head soomusväge, suurel hulgal tanke, soomukeid, mis peavad olema hästi juhitud. See vägi peab teadma, kus on vastane, kus on ta ise. Tundub, et ukrainlased on valinud oma võimalustele parema taktika. Ja hetkel tundub, et see töötab," sõnas ta.

Rosin ütles, et ajaaken pealetungi operatsiooni teostamiseks on praegusest hetkest alates seitse kuni kaheksa nädalat. "Minu hinnangul, kui praegust esmast edu edendada, siis selle ajaga on täiesti tõenäoline, et venelased suudetakse Dnepri läänekaldalt välja suruda," ütles Rosin.

"Praegu me näeme sellist üksikute külade langemist ukrainlaste kätte iga päev. Suuremad võidud võiksid olla Hersoni vabastamine ja võib-olla Nova-Kahhovka tammi enda kontrolli alla võtmine. Need on olulisemad sõlmpunktid, mis on vaja kindlasti tagasi võtta," lausus ta.

Rosin tõdes, et kui venelased tulistavad ukrainlaste positsioone Zaporižžija tuumajaamaga külgnevatelt aladelt, siis paneb see ukrainlased halba positsiooni, sest ukrainlased vastutulega vastata ei saa. "Aga see on ainult üks punkt rindejoonel. Ei ole vajadust pommitada seda tuumajaama ennast, võib ka valida teisi sihtmärke, mis on samamoodi kõrge väärtusega ja mis paiknevad teistes rindelõikudes," ütles Rosin.

Rosina sõnul võib praegune positsioonisõda ja üksteise kaitseliinide ründamine kesta veel kuid.

"Ma kardan küll. Mul on selline optimism, et ukrainlased suudavad Vene okupandid suruda välja Dnepri läänekaldalt, aga pärast seda on ju rindejoon jätkuvalt väga-väga pikk. Tuleb peale halb ilm, kus kumbki pool ei suuda tõenäoliselt väga palju edeneda ja Vene okupantide väljasurumiseks Ukraina territooriumilt on vaja aega ja lääne abi jätkumist. See võib kesta veel kuid ja aastaid," ütles Rosin.