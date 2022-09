Koalitsioon ei jõudnud hooldekoduteenuse rahastamises kokkuleppele

Sotsiaaldemokraatide soov on, et hooldekodu muutuks seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. 40 miljonit eurot, mis järgmise aasta riigieelarvesse kavandatakse, on küll teenuse eest maksmisel abiks, kuid hooldekodu koha eest tuleks pensionile juurde maksta.

"40 miljonit, mis on väga suur raha – kunagi varem ei ole nii suurt ressurssi hooldekodudele antud riigieelarvest ja see on püsiv rahastus ka järgmistele aastatele – selle puhul on võimalik laias laastus inimeste omaosaluse osaks jätta 59 protsenti teenuse hinnast," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond).

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles, et hea on see, et riik tuleb appi hooldekodu teenuse tasumisel juba järgmisest aastast, kuid arutelud jätkuvad.

"Küsimus on, kas riik tuleb 100-protsendiselt appi või me kulust, mis inimesel täna on kanda, lisaks pensionile 500 eurot. Täna me oleme suutelised sellest vähemalt 350 (eurot) ära maksma. Inimesel jääb seal kuskil 100 eurot või oleneb tema pensioni suurusest. Suur abi inimestele on kokku lepitud. Kas me saame seda suurendada, seda peame edasi arutama," lausus Läänemets.

Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et Isamaa hinnangul tuleks kogu hoolekandesüsteem ehitada üles nii, et inimene saaks elada võimalikult kaua oma kodus.

"Seni, kuni vähegi võimalik, inimene ise saaks hakkama, teda aidata hakkamasaamisel või siis lähedasi nõustada, toetada. Ja siis väikestviisi teenused juurde tulevad, kuni selle hetkeni, kuni tõesti omapäi pole võimalik. Ma arvan, et see on ühiskonnale ja inimestele pikas perspektiivis kõige mõistlikum," ütles Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Läänemets ütles, et koalitsiooninõukogu arutab hoodekoduteenusega seonduvat ka järgmisel nädalal.