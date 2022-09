FT: Brüssel tahab kehtestada Vene gaasile hinnalae

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Euroopa Liit (EL) tahab kehtestada Venemaa gaasile piirhinna, et toime tulla üha süveneva energiakriisiga.

Financial Timesi käsutuses oleva dokumendi kohaselt soovitab Euroopa Komisjon liikmesriikidel rakendada gaasitarnete puhul "hädaolukorra ülempiiri". Dokumendis toob komisjon välja kaks võimalust, kuidas seda teha.

Üks võimalus hõlmab Venemaalt imporditud gaasile piirhinna kehtestamist. Teine võimalus hõlmab ülemmäärade süsteemi kehtestamist, mis erineks riigiti, teatas Financial Times.

Komisjon soovitas, et kogu EL-i hõlmavale Venemaa gaasiimpordile tuleks kehtestada hinnalagi. Samuti tegi komisjon ettepaneku luua üks Venemaa gaasi ostja, kes lepiks kokku konkreetsete hindade suhtes. Brüssel siiski hoiatas, et sellised meetmed võivad suurendada geopoliitilisi pingeid.

Teine meede hõlmaks liikmesriikide jagamist "punasteks" ja "rohelisteks" tsoonideks. Piirhind kehtestakse siis punases tsoonis, kuid rohelises tsoonis jääks see kõrgeks. See võimaldaks gaasiga varustada edasi riike, mis asuvad punases tsoonis, vahendas Financial Times.

Sellist teist meedet oleks keeruline administreerida. See tugineks suurel määral liikmesriikidevahelisele koordineerimisele, seisab dokumendis.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et ühised gaasiostud Euroopa tasandil aitaksid kulusid vähendada. Macron toetab ka Venemaa gaasile hinnalae kehtestamist.

Komisjon esitas dokumendis veel lühiajaliste meetmete ettepanekud, mille kesksed elemendid on elektri hinnalagi ja tarbimise piiramine. Euroopa energeetikaministrid kohtuvad reedel.

Komisjon esitas meetmed esmaspäeval, Venemaa teatas siis, et gaasitarned läbi Nord Streami gaasitoru ei taastu täies mahus enne, kui lääneriigid tühistavad Moskva-vastased sanktsioonid.

"Putin kasutab energiat relvana, ta vähendab gaasitarneid ja manipuleerib meie energiaturgudega. Tal ei õnnestu see, Euroopa võidab," kirjutas sotsiaalmeedias Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Elektri hind on viimase aasta jooksul märkimisväärselt tõusnud, kuna see on seotud gaasi hinnaga. Gaasi hind on praegu umbes 10 korda kõrgem kui aasta tagasi.

Venemaa gaasile hinnalae kehtestamine piiraks ka Moskva sissetulekuallikaid. See takistaks Kremlil rahastada Ukraina-vastast sõda, hindab komisjon.