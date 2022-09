USA föderaalkohus rahuldas Trumpi palve määrata FBI uurimise juurde sõltumatu advokaat

Kohtuotsuse järgi peab Föderaalne Juurdlusbüroo peatama Mar-a-Lago kuurordist kaasa võetud dokumentide ülevaatamise. Selleks nimetatakse ametisse sõltumatu advokaat.

"See tähendab, et sõltumatu paar silmi, sõltumatu advokaat vaatab dokumendid üle, nopib välja need, mis langevad kliendisaladuse või täitevvõimu privileegi alla, ja ühtlasi kindlustab, et need dokumendid ja materjalid tagastatakse Donald Trumpile," rääkis uudisteagentuuri Associated Press toimetaja Eric Tucker.

Samas rõhutas kohtunik Aileen Cannon, et sõltumatu advokaadi ametisse nimetamine ei tohiks takistada luurekogukonna analüüsi, millega üritatakse välja selgitada, kas salastatud dokumentide hoiustamine Trumpi valdustes võis kahjustada rahvuslikku julgeolekut.

CBS-i uudiste toimetaja Scott MacFarlane'i sõnul võib see aga olla võimatu, sest FBI on luurekogukonna osa ja analüüsi ajal peetakse teineteisega pidevalt nõu.

"Ma arvan, et föderaaluurijad mõistavad, et neid võib ees oodata takistus või viivitus. Selle pikkus ja ulatus ei ole praegu selge, aga võtab juba päevi, et sõltumatu advokaat ametisse nimetada, rääkimata dokumentide läbi vaatamise ajast," tõdes MacFarlane.

Justiitsministeeriumi ja Trumpi õigusmeeskonnal on aega selle töönädala lõpuni, et esitada kohtule nimekiri sobivatest sõltumatu advokaadi kandidaatidest ja määrata tema kohustused ja piirangud.