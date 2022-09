Volkswagen viib Porsche börsile

Saksamaa autofirma Volkswagen teatas esmaspäeval, et viib oma sportautode firma Porsche börsile. Tegemist on viimaste aastate ühe suurima esmase avaliku pakkumisega (IPO).

Analüütikute hinnangul võib Porsche väärtuseks kujuneda kuni 85 miljardit eurot. See võimaldaks Volkswagenil suurendada investeeringuid elektrisõidukite ja isesõitvate autode arendamisele, vahendas The Wall Street Journal.

Volkswageni juht Oliver Blume tervitas firma nõukogu otsust. Blume sõnul annab see Porschele suurema sõltumatuse. "See on Porsche jaoks ajalooline hetk," teatas Blume.

Volkswagen kavatseb noteerida Porsche Frankfurdi börsil. Volkswagen teatas, et hakkab nüüd kohtuma investoritega, et määrata aktsia hind. Aktsiatega kauplemine võib alata juba selle kuu lõpus.

Volkswagen on maailma üks suurimaid autotootjaid. Firma on investeerinud elektriautode arendamisele juba kümneid miljardeid eurosid.