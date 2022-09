Tallinn ei kavatse sügistalvel tänavavalgustust vähendada

Tallinna tänavavalgustus on energiasäästu mõttes tänu eelmiste aastate investeeringutele LED-valgustitesse heas seisus ning lühiajalist kokkuhoidu valgustuse vähendamisega pole praegu kavas, lausus Svet.

"Praeguse seisuga selliseid plaane ei ole. Peab tõdema, et hoiame praegu igakuiselt kokku sadu tuhandeid eurosid tänu eelmiste aastate investeeringutele, kuigi reaalselt on valgustite arv tänavatel hoopis kasvanud. Plaanime, et saame lähiaastatel suurema osa Tallinna tänavavalgustusest üle viia LED-lampidele. Samal ajal analüüsime, millised on meie võimalused ka lühiajalise kokkuhoiu saavutamiseks ilma, et väheneks kohalike inimeste turvatunne," ütles Svet.

Tallinn on viimased kaheksa aastat LED-lampe paigaldanud ning nende osakaal kasvab. Kui 2019. aastal oli Tallinnas 60 592 tänavavalgustit, millest 8664 olid LED-valgustid, siis mullu oli 66 993 valgustist LED-valgusteid 25 386. Ka tänavu investeerib Tallinn LED-valgustite paigaldamisse 5,5 miljonit eurot.

Koolidele ja lasteaedadele antakse soovitused

Energia kokkuhoiuks ei ole praegu kavas ka linnale kuuluvates asutustes, sealhulgas koolides ja lasteaedades, anda käsku valgustuse või kütte vähendamiseks, ütles Svet.

"Hetkel ei ole plaanis energiakasutust piirata, vaid suunata kasutaja vähendama energiakulu, kui see ei ole vajalik," märkis abilinnapea.

Sveti sõnul on linnavaraamet on ette valmistamas soovitusi ja ettepanekuid linna asutustele enne talve hoonete ülevaatuseks energiatarbimise vähendamiseks. "Esimesed kulude kokkuhoiu võimalused tulenevad hoone kasutaja harjumustest ja süsteemide seadistamisest," ütles ta.

Enamjaolt pole plaanis pole vähendada ka avalike objektide, näiteks hoonete või mälestusmärkide, valgustamist. "Praeguse seisuga otseselt ei ole plaanis vähendada avalike objektide valgustust, kuid kokkuhoiu vajaduse suurenemise korral pöörame sellele rohkem tähelepanu. Meie prioriteet on turvalisuse tagamine ning seal, kus tegemist pole liiklejate turvalisuse küsimusega, näiteks mõne ajaloolise hoone fassaadil, võib tõesti kaaluda valgustuse vähendamist," ütles Svet.

Svet lisas, et selliseid otsuseid peab tegema juhtumipõhiselt. "Näiteks tundub ebaloogiline detsembrikuus vähendada Raekoja platsil ja mujal vanalinnas jõulukaunistustega seonduvat valgustust, kuna see loob jõulude eel atmosfääri, meelitab turiste ja kohalikke," lausus ta.