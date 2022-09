ERR Ukrainas: tuumajaama läheduses elavad inimesed on pideva tule all

Igal hommikul peavad Nikopoli kommunaaltöötajad tegelema öiste pommitamiste tagajärgede likvideerimisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nikopoli pihta tulistatakse pidevalt Enerhodari, Vodjanove ja Kamenka suunast. Loomulikult me ei vaata seda lihtsalt pealt, meie sõdurid vastavad samamoodi," ütles Nikopoli elanik Vladimir.



Nikopolist kaheksa kilomeetri kaugusel, Dnepri jõe vasakul kaldal asub Enerhodari linn. Seal asub Euroopas suurim Zaporižžja tuumaelektrijaam. Tuumaelektrijaam ja Enerhodar on hetkel Vene vägede kontrolli all.

Lõuna operatiivväejuhatuse pressiohvitser Natalja Humenjuk ütles, et Ukraina sõdurid tuumajaama pihta tulistanud ei ole. "Olen veendunud, et ekspertide aruanne tõestab, et me ei ole kunagi lasknud tuumajama pihta. Vaenlased paljastavad oma teod sellega, et kasutavad lahingmoona, mida meil ei ole isegi olemas," ütles Humenjuk.

Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov märkis, et Enerhodar on viimased kaks kuud

olnud väga raskes olukorras. "Okupandid kasutavad seda tööriistana,

et šantažeerida kogu maailma," sõnas ta.

"Enne ja pärast rahvusvahelise tuumaagentuuri delegatsiooni visiiti toimunud tulistamised näitasid veelkord, et okupandid tulistavad tsiviilelanikkonna,

tuumajaama objektide ja linna infrastruktuuri pihta," lisas Orlov.



Tuumajaama töötaja Ivan lahkus alles hiljuti Enerhodarist. Tema sõnul võivad ohtu kujutada mitte ainult reaktorid, vaid ka tuumajäätmetehoidla, mis samuti asub jaama territooriumil. "Hoidla on vähem kaitstud kui reaktorid. Oleneb, millega sinna pihta lastakse, kuid tabamuse puhul võib olukord olla väga halb," ütles Ivan.

Samal ajal hakkasid Nikopoli elanikud apteekidest kokku ostma jooditablette. Seda võimaliku kiirgusohu tõttu. Tablette aga ei ole. "Selle nädala jooksul tuleb uus saadetis. Tavaliselt on nad meil olemas ja neid saab vabalt osta," ütles proviisor.

Nikopoli elanikud aga ei kavatse oma linnast lahkuda. "Meil on ju

pommivarjendid ja maskid," ütles Larissa. Nikopoli elanik Valentina ütles, et ta on kaheksakümmend aastat Nikopolis elanud ega lähe siit mitte kuhugi. "Kui midagi peaks tuumajaamas juhtuma, siis selle mõju tunneks mitte ainult Ukraina, vaid ka paljud teised riigid," lausus Valentina.