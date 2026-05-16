Sõja 1543. päev: Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 16. mail kell 19.47:

- Ukraina ründas Nevinnomõsski Azoti keemiatehast;

- Moskva lennujaamad peatasid droonirünnakute tõttu lennud;

- Venemaa: Ukraina droon kukkus Zaporižžja tuumajaama alale;

- Ukrainale teeb muret paus rahukõnelustel;

- Venemaa ründas Odessat, Zaporižžjat ja Harkivit;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit;

- Kiiev: Venemaa tagastas Ukrainale 528 hukkunu säilmed.

Ukraina ründas Nevinnomõsski Azoti keemiatehast

Stavropoli krai võimud teatasid droonirünnakust Nevinnomõsskile. Kohaliku kuberneri Vladimir Vladimirovi sõnul tõrjusid õhutõrjejõud droonirünnaku Nevinnomõsski lähedal ning maapinnal inimohvreid ega kahju ei olnud.

Samal ajal teatas Ukraina Telegrami jälgimiskanal Exilenova+, et droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast. Kohalike elanike jäädvustatud kaadrid näitavad rajatise kohal lõõmavat tulekahju. Sellele teabele pole veel ametlikku kinnitust.

Moskva lennujaamad peatasid droonirünnakute tõttu lennud

Moskva Domodedovo ja Žukovski lennujaamad on pärast droonirünnakute tõttu töö peatamist taas tööle hakanud ning Vnukovo lennujaam tegutseb Rosaviatsia teatel "koostöös asjaomaste ametivõimudega".

Šeremetjevo lennujaamas laupäeval lende ei peatatud. Linnapea Sergei Sobjanini Telegrami postitused näitavad, et alates päeva algusest on alla tulistatud seitse Ukraina drooni, mis lendasid Moskva poole.

Venemaa kaitseministeerium teatas enam kui 150 drooni allatulistamise kohta õhtul, öösel ja hommikul, sealhulgas Moskva oblasti kohal.

Ukrainale teeb muret paus rahukõnelustel

Ukraina soovib, et USA püüaks jätkuvalt rahukõnelusi edasi viia. Ukraina välisministri asetäitja Marjana Betsa väljendas lootust, et ameeriklased jätkavad peagi oma püüdlusi kõnelustel, sest USA roll selles on endiselt oluline.

"USA roll on üsna tähtis. Eelmised läbirääkimiste voorud (Ukraina ja Venemaa vahel), mis praegu on peatatud Lähis-Idas ja Iraani ümber toimuva tõttu, näitasid teatud progressi. See oli väike, aga siiski progress. Praegu me näeme, et Ameerika läbirääkijate tähelepanu on olukorral Lähis-Idas ja rahukõnelused on kahjuks pausil. Meie jaoks on nendega jätkamine oluline, sest Ukraina on pühendunud rahuprotsessile," ütles Betsa "Aktuaalsele kaamerale".

Venemaa: Ukraina droon kukkus Zaporižžja tuumajaama alale

Ukraina droon kukkus okupeeritud Zaporižžja tuumajaama plokkide lähedale, teatas sealne okupatsioonivõim.

Droon ei plahvatanud ning tuumajaam jätkas tavapärast tööd, lisati.

Venemaa ründas Odessat, Zaporižžjat ja Harkivit

Võimude teatel sai Odessa oblastis toimunud Venemaa droonirünnakus vigastada kaks inimest.

Piirkonda tabas ulatuslik Venemaa droonide rünnak, teatas Odessa oblasti administratsiooni juht Oleh Kiper.

Ta ütles, et tsiviil- ja sadamainfrastruktuur sai kahjustada ning oli ka inimohvreid. Üks droonidest tabas viiekorruselist elamut.

Fassaad sai kahjustada ning rõdud ja esimesel korrusel asuv autoremonditöökoda süttisid põlema, ütles Kiper. Samuti sai kahjustada ühekorruseline elamu, kus sai vigastada kaks inimest. Rünnakus kahjustati ka sadama infrastruktuuri.

Harkivis sai droonirünnakus surma üks inimene ja kolm sai vigastada. Linna Ševtšenkivski linnaosas said kahjustada kolm metroo väljapääsu ja kolm maapealse transpordi peatust, õhuliinid, haridusasutuse hoone ja lähedalasuvate hoonete klaasid, teatas linnapea Igor Terehov.

Tema sõnul sai üks inimene vigastada. Lisaks kukkus droonitükke alla veel kahes linnaosas.

Laupäeva hommikul ründas Venemaa ka Zaporižžja linna, ütles piirkondliku sõjaväevalitsuse juht Ivan Fedorov. Tema sõnul said kaks meest šrapnellhaavu. Rünnaku täpsemad üksikasjad on veel teadmata.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 347 620 (+1230)

- tankid 11 937 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 574 (+5);

- suurtükisüsteemid 42 133 (+48);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1788 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1381 (+2);

- lennukid 436 (+1);

- kopterid 352 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1397 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 293 323 (+1865);

- tiibraketid 4626 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 96 793 (+253);

- eritehnika 4191 (+7);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Kiiev: Venemaa tagastas Ukrainale 528 hukkunu säilmed

Kiiev teatas laupäeval, et Venemaa on tagastanud Ukrainale 528 lahingus hukkunud Ukraina sõduri säilmed.

"Repatrieerimispingutuste tulemusena tagastati Ukrainale 528 hukkunu säilmed. Vene poole sõnul võib tegemist olla Ukraina sõjaväelastega," teatas Ukraina sõjavangide keskus sotsiaalmeedias, täpsustamata, millal säilmed kätte saadi.

"Uurijad ja eksperdid võtavad tarvitusele kõik vajalikud abinõud repatrieeritud hukkunute tuvastamiseks," teatas keskus päev pärast seda, kui Venemaa ja Ukraina vahetasid mõlemad 205 sõjavangi.

USA president Donald Trump kuulutas möödunud reedel välja kolmepäevase relvarahu laupäevast esmaspäevani ning 1000 vangi vahetuse mõlemalt poolelt.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas, et reedene vangide vahetus oli Trumpi väljakuulutatud vahetuse esimene etapp.

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse enam kui neli aastat tagasi on vangide ja langenud võitlejate säilmete vahetamine olnud üks väheseid koostöövaldkondi Moskva ja Kiievi vahel.