Maailmas väheneb tarbimine ja Hiina ekspordi kasv aeglustub

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina eksport kasvas augustis varem prognoositust aeglasemalt, kuna globaalne nõudlus väheneb ja pandeemiast tingitud piirangud häirivad riigis tootmist ja logistikat.

Hiina eksport kasvas augustis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,1 protsenti ehk 314,9 miljardi dollarini. Juulis oli see kasv 18 protsenti, analüütikud prognoosisid, et augustis kasvab Hiina eksport 13 protsenti, vahendas Financial Times.

"Ekspordi aeglustumine saabus oodatust varem, kuna hiljutised andmed viitavad sellele, et nõudlus USA-s ja Euroopa Liidus on juba vähenenud, meretransport on läinud odavamaks," ütles Hiina finantsfirma Guotai Junan International ökonomist Zhou Hao.

Euroopas ja Aasias läheb tootmine energiakriisi tõttu üha kulukamaks. Kiire inflatsioon vähendab aga tarbijate nõudlust uute kaupade järele. Hiina tootmistegevust piirab veel ka kommunistliku partei karm koroonapoliitika.

Hiina ametlike andmete kohaselt impordib riik ka üha vähem kaupasid. Hiina kaubandusbilansi ülejääk oli augustis 79 miljardit dollarit.