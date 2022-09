Milley: Ukraina hävitas HIMARS-ide abil üle 400 Venemaa sihtmärgi

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles neljapäeval, et Ukraina on HIMARS mitmikraketiheitjate abil hävitanud umbes 400 Venemaa sihtmärki.

"Näeme, et nende süsteemide kasutamisest on tõeliselt kasu. Ukrainlased on nende süsteemide abil hävitanud üle 400 sihtmärgi," ütles Milley.

Milley osales neljapäeval Saksamaal Ramsteini õhuväebaasis Ukraina kaitsmise kontaktrühma koosolekul. Temaga koos osales koosolekul veel USA kaitseminister Lloyd Austin.

"Lääneriikide kaugmaa relvad aitasid Kiievil vastupealetungi ette valmistada. Nende relvadega ründas Ukraina Venemaa armee logistikat ja juhtimispunkte," märkis Milley.

"Nendel rünnakutel oli otsene mõju, mis vähendas Venemaa armee võitlusvõimet," lisas Milley.

Austin kuulutas neljapäeval välja 675 miljoni dollari suuruse sõjalise abipaketi Ukrainale. Selle raames saadab USA Ukrainale relvastust ja rakette HIMARS mitmikraketiheitjate tarbeks.

HIMARS on tõlkes kõrge mobiilsusega suurtükiväe raketisüsteem. Kõrge mobiilsus tähendab ratastel sõidukit vastandina roomikutel soomustatud süsteemile.