Saksa rahandusminister tahab Euroopas taas eelarvedistsipliini näha

Saksamaa vabade liberaalide (FDP) sekka kuuluv rahandusminister Christian Lindner tahab, et riik ja Euroopa tervikuna naaseksid eelarvedistsipliini juurde.

Lindner sõnas intervjuus Politicole, et Saksamaa ja Euroopa Liit peavad naasma selge eelarvedistsipliini juurde, kuid sõnas samas, et ootamatutes kriisiolukordades võib siiski rohkem kulutada, viidates energiakriisile eesoleval talvel.

Saksa rahandusminister kinnitas jätkuvat vastuseisu Euroopa Liidu eelarvereeglite lõdvendamisele. Mitmed Lõuna-Euroopa liikmesriigid on kliimakriisi, Ukrainas toimuva sõja ning sellest tingitud energiakriisi tõttu nõudnud Euroopa Liidu eelarvereeglite leevendamist.

Lindner soovib ka naasta Saksa seadustes määratletud riigivõla piirini, kuigi Saksa valitsus teatas just 65 miljardi euro suurusest abipaketist energiakandjate kallinemise tõttu.

Minister rõhutab, et miski pole inflatsiooniga võideldes ohtlikum kui eelarvekulutuste suurendamine.

Lindner tõi välja, et kõik vastavad rahvusvahelised organisatsioonid ning Saksa keskpank Bundesbank soovitavad lõpetada võla najal tehtud valitsussektori kulutused.

Saksa siseriiklikus poliitikas aga on pidevalt juttu riigivõla reeglite eranditest, kuigi Saksa riigieelarve on juba väga suur, nentis Lindner.

Christian Lindner on Saksamaa vabade liberaalide (Freie Demokratische Partei – FDP) juht ning ta on oma eelarvedistsipliini hoidmise sooviga jäänud koalitsioonis vähemusse.

Nii Saksa sotsiaaldemokraadid (SPD) eesotsas kantsler Olaf Scholziga kui ka Saksa roheliste erakond eesotsas majandusminister Robert Habeckiga on survestanud Lindnerit leevendama Saksa riigieelarve eelarvereegleid, et anda Saksa valitsusele rohkem manööverdamisruumi Venemaa tekitatud energiakriisiga tegelemiseks.

43-aastase Lindneri jaoks on eelarvedistsipliini hoidmine tundlik küsimus, kuna ta lubas eelmistel parlamendivalimistel Saksa valitsuskulutuste kontrolli alla võtmist ja nüüd on tema osalusel Saksa valitsus võtnud rekordkoguses riigivõlga. Saksa opositsioon on Linderit ka nimetanud "võlakuningaks".

Saksa koalitsioonipartnerid alustasid eelmisel nädalal riigieelarve kõnelusi.

Lindneri kommentaaride ja vaadete osas on murelikud ka mitmed Lõuna-Euroopa riigid, kes ei soovi näha Euroopa Liidu eelarvereeglite taaskehtestamist. Reegleid lõdvendati koroonapandeemia ajal.

Euroopa Liidu eelarvereegleid arutatakse sel reedel Euroopa Liidu rahandusministrite mitteametlikul kohtumisel Prahas.