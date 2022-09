Kaitsevägi: Ukraina väed jõuavad paari ööpäevaga Kupjanski alla

Ukraina vägede pealtung Harkivi oblastis on olnud nii edukas, et järgmise kahe-kolme ööpäevaga võidakse jõuda strateegiliselt olulise Kupjanski linna alla, ütles kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mart Vendla.

Vendla sõnul on Ukraina üksused viimase paari päevaga saavutanud edu Harkivi lõunaosas: kahe päevaga tagasi võetud sama palju territooriumi, kui Vene väed vallutasid kahe kuuga kogu Ukrainas.

"Vene vägede ümbergrupeerimine Hersoni kaitseks on õgvendanud Harkivi oblastis vägesid. Ukraina kasutas oskuslikult seda ära ja taktikaliselt pealetung liigub hästi. Järgmisel 24, 48, 72 tunniga võib oodata, et jõutaks Kupjanksi alla välja, see oluline raudtee- ja teede sõlm, mis varustab Izjumi suunda. See ei tähenda, et kogu regioonis Vene vägede kaitse kokku kukuks, aga see oluliselt halvendab logistika pealevoolu. Praegu liiguvad Ukraina väed maantee number 26 peal suhteliselt suure hooga edasi," lausus Vendla.

Kui ukrainlased Kupjanski tagasi vallutavad, võib sattuda ohtu kogu Vene väegrupeering Kupjanskist Slovjanskini Donetski oblastis, on hinnatud. Hinnanguliselt jääb sellele rindelõigule üle 10 000 Vene sõduri.

Lõunarindel Hersoni suunal on Ukraina vägesid samuti saatnud mõningane taktikaline edu, märkis Vendla. "Territooriumi pole oluliselt tagasi vallutatud, kuid see pealetung aitas peatada Donetski suunal Vene vägede rünnakud. Nii pea ei saavuta Hersoni üle kontrolli kumbki pool," ütles Vendla.

Vendla sõnul on ka kogu rinde ulatuses põhjust ukrainlastel mõõdukaks optimismiks. Suuri arenguid ei toimu ja Venemaa eesmärkide saavutamine on pandud pausile. Vene väed keskenduvad pigem kaitse püsimisel, märkis ta, lisaks viivad Vene väed läbi kompavaid rünnakuid Ida-Ukrainas Bahmuti ja Avdiivka suunal.

Kuigi Venemaa enda kajastus sissetungist on positiivne, et kõik on kontrolli alla ning kõik läheb edasi, on tegelikkuses takerdunud neil kolmanda armeegrupi värbamine ning värvatud on umbes pool sellest, mis loodeti, märkis Vendla. See tähendab, et kolmanda armeegrupi üksust kasutatakse hoopis aukude lappimiseks kogu rinde ulatuses.

Häid tulemusi on andnud Ukrainale ka löögid Venemaa varustuse, laskemoonaladude ja logistika pihta. Kui kokku arvestada rünnakutes hävinud ja sõjategevuses kasutatud laskemoon, on Venemaal alles napilt üle poole suurtükiväe laskemoonast, ütles Vendla. See on ka põhjus, miks suurtükimoona üritatakse saada Põhja-Koreast, lisas ta.