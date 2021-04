Kaitseväe uued automaadid

2021. aasta jooksul peaks Eestisse saabuma suurem osa 18 340 automaattulirelva R20 Rahe tarnest. Uue põlvkonna relva eeliseks on modulaarsus, mille abil saab lihtsalt ja kiirelt vahetada vintrauda koos luku ja salvega ning seeläbi on võimalik näiteks muuta ka relva kaliibrit.

Üks suurim kaitseväe võimearendus, mis puudutab põhimõtteliselt kõiki sõdureid, on loomulikult uute automaatrelvade hange. R20 Rahet võib pidada oma kasutajamugavuse ja täpsuse poolest maailmaklassi käsitulirelvaks.

Hanget hakkas riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) koostöös kaitseväega ette valmistama juba 2016. aastal. Riigihange kuulutati välja 2017 suvel. Eesti hankis esimest korda relvi avatud turu tingimustes. Eesmärk oli soetada kaitseväelasele moodne relv, mis võimaldaks kasutada erinevaid tänapäeva sõjapidamise lisaseadmeid ning oleks nii ergonoomiline kui ka vastupidav.

Samuti on uue põlvkonna relva eeliseks modulaarsus, mille abil saab lihtsalt ja kiirelt vahetada vintrauda koos luku ja salvega. Seeläbi on võimalik näiteks muuta ka relva kaliibrit. Võib öelda, et see on üks suur samm tulevikku.

Relvahange oli väga mahukas, mistõttu oli selleks vaja suure hulga inimeste igakülgset ning professionaalset koostööd. Eesmärk oli saada kaitseväe vajaduste kohaselt parima hinna ja kvaliteediga turul olev toode. Nüüd võime uhkusega öelda, et nii ka läks.

Valitud hankestrateegia tõi kaasa suure avalikkuse huvi ning tõstis hüppeliselt hankes osalejate arvu. Mahukate hangete puhul tuleb alati arvestada ka vaidlustamistega, sest mängus on suur raha. Nii juhtus ka seejärel, kui võitjaks kuulutati LMT Defense'i pakkumine.

Konkurentsist välja jäänud ettevõte otsustas hanke tulemuse vaidlustada. Nii hanke vaidluskomisjon kui ka kohus otsustasid vaidlustuse rahuldamata jätta. Lepinguni jõuti 2019 suvel. Tarned pidid kava järgi algama 2020. aastal ja kestma kuni 2021. aasta lõpuni.

Kuid maailma tabas COVID-19 pandeemia ja tarnete graafikujärgne saabumine muutus aina ebatõenäolisemaks. Samas on RKIK ja LMT teinud omalt poolt kõik, et maandada pandeemiast tingitud hilinemisi. Aastal 2020 on kaitseväele üle antud 5,56 mm kaliibriga 6050 ja 7,62 mm kaliibriga 500 relva. Peale selle on tarnitud enamik hankega tellitud lisavarustusest, mille hulka kuuluvad erinevad sihikud (punatäpp- ja optilised sihikud) ja muud relvaosised.

2021. aasta jooksul peaks Eestisse saabuma suurem osa tarnest ehk ülejäänud kogus 18 340 relvast. RKIK, kaitsevägi ja tootja LMT Defense on pidevas suhtluses. Pandeemia tõttu on oluline jõuda viimase tarneni tellitud relvapartiist 2022. aasta esimeses pooles.

Selle hanke puhul tuleb kindlasti rõhutada, et hankestrateegia üks oluline komponent oli tagada relvade elutsükkel, lisades relvadele eraldi lasulugejad. Selliselt tekib iga relva kohta täpne elutsükli ülevaade ehk info selle kohta, kui palju on relvi kasutatud. See annab parema arusaama, millal on õige aeg täishooldust teha või relv kasutusest maha kanda.

Võime julgelt öelda, et oleme automaatide hankega teinud riigina, aga eelkõige kaitsevaldkonnas, suure sammu edasi. Vaatame tulevikku enesekindlusega ja teame, et suudame koos oma peamise kliendi ehk kaitseväega korraldada suuremahulisi hankeid. Seda avatud turu tingimustes, alates planeerimisest kuni eduka lõpuni viiva juhtimiseni.