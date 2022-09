FT: Hiina pakub IMF-ile üha suuremat konkurentsi

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Hiina annab miljardite dollarite ulatuses salajasi laene vaesematele riikidele ja Peking pakub nii üha suuremat konkurentsi lääneriikide juhitud Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF).

Hiina laenab üha rohkem raha riikidele, mis on finantsilistes raskustes. Kolm suurimat "abilaenu" saajat on Pakistan, Sri Lanka ja Argentina. Need riigid on alates 2017. aastast saanud Hiinalt kokku 32,83 miljardit dollarit, selgub USA ülikooli William & Mary uurimiskeskuse AidData uuringust.

Ülikooli andmetel said Hiinalt raha veel Keenia, Venezuela, Angola, Laos, Valgevene, Egiptus, Mongoolia ja Ukraina, vahendas Financial Times.

"Peking proovib nende riikide majandust pinnal hoida. Hiina annab erakorralist laenu ja ei nõua siis, et laenuvõtjad järgiksid rahapoliitikas eelarvedistsipliini," ütles AidData juht Bradley Perks.

Erinevalt IMF-ist tegutseb Hiina laenude andmisel salaja. Analüütikute sõnul proovib nii Peking vältida Hiina "siiditee" projekti raames antud laenude maksehäireid. Hiina laenud võivad aga nende riikide finantsilisi probleeme veelgi suurendada.

"Need laenud takistavad kriisi lahendamist. Sri Lanka finantskriis näitab, et Pekingi toetusest ei piisa. Mõned riigid otsivad Hiina toetust, et vältida IMF-i poole pöördumist," ütles IMF-i endine ökonomist Gabriel Sterne.