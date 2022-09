EL-i energiaministrid arutavad komisjoni ettepanekuid 30. septembril

"30. septembril lõpetame selle, millega eelmisel nädalal alustasime. Kutsusin kokku erakorralise energianõukogu, et arutada komisjoni ettepanekuid, kuidas tegeleda kõrgete energiahindadega," kirjutas sotsiaalmeedias Sikela.

Tšehhi on praegu EL-i eesistujariik.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kirjutas samuti sotsiaalmeedias, et ministrid saavad kokku 30.septembril.

The #EU energy ministers will convene again on the 30th of September to discuss the emergency #energy package & measures proposed by the @EU_Commission. Thankful for the quick reaction. https://t.co/M2JBxNTXMq