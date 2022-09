Oluline 15. septembril kell 17.03:

- Ukraina luure: Venemaa ei tunnista okupeeritud aladel väljastatud Vene passe;

- Vene raketirünnaku tõttu tekkinud üleujutus Krõvõi Rihis taandub;

- Vitali Kim: Kõselivka pole veel vabastatud;

- Mariupolis on protestid, kuna linnas pole pikalt olnud elektrit ega vett;

- Zelenski kodulinna ähvardab üleujutus, Ukraina võimud evakueerivad inimesi;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas 11 Venemaa tanki;

- Kiievi teatel kaotas Venemaa Ukraina vasturünnaku ajal Harkivi oblastis 10 korda rohkem sõdureid;

- Ukraina: Harkivi oblastis on vabastatud 388 asulat;

- Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Vene rünnakud Donbassis.

Ukraina luure: Venemaa ei tunnista okupeeritud aladel väljastatud passe

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraat teatas, et Vene Föderatsioon ei tunnista Luhanski ja Donetski "rahvavabariikide" territooriumitel väljastatud Vene passe.

Väidetavalt ei lubata selliselt Vene passi saanud inimesi Vene Föderatsiooni sisse.

Samuti levivat Vene 14. eraldiseisva eribrigaadi isikkoosseisu seas kuulujutt, et 1. detsembriks peaks läbi saama üks Vene "sõjalise erioperatsiooni" etapp. Peale seda olevat kavas Vene üksused osalt Ukraina okupeeritud territooriumitelt välja viia.

Ukraina luure hinnangul läheks nende alade üle Donetski ja Luhanski separatistlike vägede kontrolli alla.

Üleujutus Krõvõi Rihis taandub

Ukraina presidendi administratsiooni asejuht Kõrõlo Tõmošenko teatas Telegrami teel, et üleujutus Krõvõi Rihis on kontrolli alla saadud.

Vene raketirünnaku tõttu järsult tõusnud veetase Krõvõi Rihis on langenud 1,25 meetrit. 79 elumaja on jätkuvalt üleujutatud, vahendab Ukrainska Pravda.

Vene väed ründasid rakettidega Karašunivi veereservuaari lüüse, mistõttu tekkis mitmel pool üleujutused. Ukraina võimude teatel on juba paigaldatud uus lüüs ning üleujutatud aladelt pumbatakse vett välja.

Vitali Kim: Kõselivka pole veel vabastatud

Mõkolajivi oblasti juhi Vitali Kimi sõnul ei pea paika varem levinud väited Kõselivka vabastamisest. Kim kinnitas, et lahingud asula pärast veel käivad, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa teatel oleks kaugmaa rakettide Ukrainale andmine punase joone ületamine

Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zakharova ütles neljapäevasel pressibriifil, et Venemaa peab USA poolt suurema lennuulatusega rakettide andmist Ukrainale "punase joone ületamiseks". Sellisel juhul peaks Venemaa USA-d konflikti osaliseks, vahendab Ukrainska Pravda.

Ameerika Ühendriigid on varem Ukrainale andnud HIMARS mitmikraketiheitjad, mille laskeulatus on kuni 80 kilomeetrit. USA ametiisikute sõnul lubasid Ukraina võimud mitte kasutada antud süsteeme Vene Föderatsiooni territooriumil asuvate sihtmärkide vastu.

HIMARS süsteemiga on võimalik tulistada ka ATACMS rakette, mille laskeulatus on kuni 300 kilomeetrit. Praegu ei ole selge, et kas USA on Ukrainale ka neid rakette tarninud.

Mariupolis on protestid, kuna linnas pole pikalt olnud elektrit ega vett

Mariupoli linnavolikogu teatas, et linnas on protestid okupatsioonivõimude vastu, kuna viimased ei ole suutnud mitme kuu jooksul taastada linnas vee- ja elektriühendusi.

Protestide käigus nõuti okupatsioonivõimudelt olukorra lahendamist enne talve saabumist.

Ukraina võimud tabasid Izjumis ja Kupjanskis kolm kollaboranti

Ukraina riiklik juurdlusbüroo teatas kolme kollaborandi kinnipidamisest värskelt vabastatud Harkivi oblasti aladel.

Ukraina kriminaalkoodeksi kohaselt võib Vene okupatsioonivõimudega koostööd teinud isikuid oodata eluaegne vangistus koos vara konfiskeerimisega.

Lisaks teatas Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai, et sealgi oblastis on mitmed ametiisikud teinud koostööd Vene okupatsioonivõimudega.

Seetõttu tuleb mitmed positsioonid oblastis täita uute inimestega. Haidai sõnul on ettepanekud uute inimeste ametisse nimetamiseks Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile juba saadetud.

Leedu annetatud soomukid jõuavad lähiajal Ukraina

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis teatas, et Leedu saadab Ukrainasse soomukeid. Esimene partii peaks riiki jõudma lähiajal, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Ukrainasse saadetakse USA päritolu М113 ja М577 tüüpi soomukeid. Leedu on M113 soomukeid ka varem Ukrainasse saatnud.

Zelenski kodulinna ähvardab üleujutus, Ukraina võimud evakueerivad inimesi

Krõvõi Rihi sõjaväeadministratsiooni juht teatas, et Venemaa ründas linna rakettidega ning kahjustada sai kohalik veetaristu. Ukraina teatel võib linna tabada üleujutus ja võimud alustasid mõnest linnaosast inimeste evakueerimist. Krõvõi Rih on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kodulinn.

"Lugupeetud Krõvõi Rihi elanikud, Venemaa pani toime järjekordse terroriakti. Kaheksa tiibraketti tabasid tähtsat hüdroehitist Krõvõi Rihis. Jälgime olukorda, kahjusid likvideeritakse. Veetase Inhuletsi jões on tõusnud. Asjatute riskide vältimiseks, palun osal inimestel evakueeruda," teatas Krõvõi Rihi sõjaväeadministratsiooni juht.

"Kõik, mida okupandid suudavad teha, on külvata paanikat. Nad proovivad jätta inimesed ilma valguse, soojuse, vee ja toiduta," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas 11 Venemaa tanki

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas 11 Venemaa tanki, 13 soomusmasinat ja kaks laskemoonaladu.

Kiievi teatel on olukord Lõuna-Ukrainas jätkuvalt pingeline, kuid Ukraina väed jätkavad oma positsioonide parandamist, vahendas The Kyiv Independent.

Kiievi teatel kaotas Venemaa Ukraina vasturünnaku ajal Harkivi oblastis 10 korda rohkem sõdureid

"Ühe meie langenud sõduri kohta on üheksa kuni kümme venelast. See on väga huvitav näitaja, sest tavaliselt hukkub pealetungi ajal rohkem sõdureid kui kaitses," ütles Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu peasekretär Oleksi Danilov.

Ukraina sõdur Autor/allikas: SCANPIX/AP/Kostiantyn Liberov

Ukraina: Harkivi oblastis on vabastatud 388 asulat

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliari sõnul on Ukraina vabastanud Harkivis 6. septembrist 388 asulat ja 150 000 inimest.

"Vabastatud asulad vajavad endiselt turvamist ja stabiliseerimismeetmeid, et seal turvaliselt elada. Seetõttu edastatakse ametlikud arvud teadlikult viitega," ütles ta.

Tema sõnul on rindejoon praegu 2500 kilomeetrit pikk, millest 1300 kilomeetril toimub aktiivne lahingutegevus.

"Me oleme kaua seda edu oodanud, kuid me peame endiselt võitlema," ütles asekaitseminister.

Ukraina Raudtee teatas, et raudteeliiklus Harkivi ja Balaklija vahel taastatakse 15. septembriks.

Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Vene rünnakud Donbassis

Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud riigi idaosas. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi Venemaa rünnakud Spirne, Soledari, Zaitseve, Odradivka suunal.

ISW: Venemaa armee suudab aina vähem pommitada Harkivi linna

Ukraina peastaap teatas 14. septembril, et Vene suurtükiväe rünnakute intensiivsus Harkivi linnale on oluliselt vähenenud. See viitab sellele, et Ukraina vasturünnak vähendas Vene vägede võimet anda suurtükiväe lööke Harkivi pihta, kuna Vene väed on surutud tagasi idapoole, teatas Rahvusvahelise sõjauuringute instituut (ISW).

Berliin: Saksamaa tarnis Ukrainale veel neli iseliikuvat õhutõrjesüsteemi Gepard

Iseliikuva õhutõrjesüsteemi Gepard tootis relvafirma Krauss-Maffei Wegmann. Kokku on Saksamaa nüüd Ukrainale saatnud 24 sellist süsteemi.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 200 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 53 850 (võrdlus eelmise päevaga +200);

- tankid 2193 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 4682 (+17);

- lennukid 250 (+4);

- kopterid 215 (+0);

- suurtükisüsteemid 1290 (+11);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 311 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 167 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 908 (+0);

- tiibraketid 233 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3522 (+21);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 120 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Krõvõi Rihi ja Mõkolajivi suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.