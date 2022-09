Krõvõi Rihi sõjaväeadministratsiooni juht teatas, et Venemaa ründas linna rakettidega ning kahjustada sai kohalik veetaristu. Ukraina teatel võib linna tabada üleujutus ja võimud alustasid mõnest linnaosast inimeste evakueerimist. Krõvõi Rih on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kodulinn.

Oluline 15. septembril kell 5.54:

- Zelenski kodulinna ähvardab üleujutus, Ukraina võimud evakueerivad inimesi;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas 11 Venemaa tanki;

- Kiievi teatel kaotas Venemaa Ukraina vasturünnaku ajal Harkivi oblastis 10 korda rohkem sõdureid;

- Ukraina: Harkivi oblastis on vabastatud 388 asulat;

- Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Vene rünnakud Donbassis;

Zelenski kodulinna ähvardab üleujutus, Ukraina võimud evakueerivad inimesi

Krõvõi Rihi sõjaväeadministratsiooni juht teatas, et Venemaa ründas linna rakettidega ning kahjustada sai kohalik veetaristu. Ukraina teatel võib linna tabada üleujutus ja võimud alustasid mõnest linnaosast inimeste evakueerimist. Krõvõi Rih on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski kodulinn.

"Lugupeetud Krõvõi Rihi elanikud, Venemaa pani toime järjekordse terroriakti. Kaheksa tiibraketti tabasid tähtsat hüdroehitist Krõvõi Rihis. Jälgime olukorda, kahjusid likvideeritakse. Veetase Inhuletsi jões on tõusnud. Asjatute riskide vältimiseks, palun osadel inimestel evakueeruda," teatas Krõvõi Rihi sõjaväeadministratsiooni juht.

"Kõik, mida okupandid suudavad teha, on külvata paanikat. Nad proovivad jätta inimesed ilma valguse, soojuse, vee ja toiduta," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas 11 Venemaa tanki

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas 11 Venemaa tanki, 13 soomusmasinat ja kaks laskemoonaladu.

Kiievi teatel on olukord Lõuna-Ukrainas jätkuvalt pingeline, kuid Ukraina väed jätkavad oma positsioonide parandamist, vahendas The Kyiv Independent.

Kiievi teatel kaotas Venemaa Ukraina vasturünnaku ajal Harkivi oblastis 10 korda rohkem sõdureid

"Ühe meie langenud sõduri kohta on üheksa kuni kümme venelast. See on väga huvitav näitaja, sest tavaliselt hukkub pealetungi ajal rohkem sõdureid kui kaitses," ütles Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu peasekretär Oleksii Danilov.

Ukraina: Harkivi oblastis on vabastatud 388 asulat

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliari sõnul on Ukraina vabastanud Harkivis 6. septembrist 388 asulat ja 150 000 inimest.

"Vabastatud asulad vajavad endiselt turvamist ja stabiliseerimismeetmeid, et seal turvaliselt elada. Seetõttu edastatakse ametlikud arvud teadlikult viitega," ütles ta.

Tema sõnul on rindejoon praegu 2500 kilomeetrit pikk, millest 1300 kilomeetril toimub aktiivne lahingutegevus.

"Me oleme kaua seda edu oodanud, kuid me peame endiselt võitlema," ütles asekaitseminister.

Ukraina Raudtee teatas, et raudteeliiklus Harkivi ja Balaklija vahel taastatakse 15. septembriks.

Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Vene rünnakud Donbassis

Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud riigi idaosas. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi Venemaa rünnakud Spirne, Soledari, Zaitseve, Odradivka suunal.

Berliin: Saksamaa tarnis Ukrainale veel neli iseliikuvat õhutõrjesüsteemi Gepard

Iseliikuva õhutõrjesüsteemi Gepard tootis relvafirma Krauss-Maffei Wegmann. Kokku on Saksamaa nüüd Ukrainale saatnud 24 sellist süsteemi.