Sõja 206. päev: Zelenski sõnul on sõja lõpust veel vara rääkida

Oluline laupäeval, 17. septembril kell 22.35:

- Izjumi massihauas on nii sõdureid kui tsiviilelanikke;

- Üks Zaporižžja tuumajaama peamistest elektriliinidest on taas töökorras;

- President Biden hoiatas Putinit, et ta ei kasutaks keemilisi ega taktikalisi relvi;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 200 sõdurit;

- Zelenski rääkis reedel Soome presidendiga venelaste viisakeelu vajalikkusest;

- Briti luure hinnangul ei pruugi Venemaal olla piisavalt ressurssi Luhanskis vallutatud piirkondi säilitada.

Ukraina võimud jätkasid laupäeval Izjumi massihaua väljakaevamist, kuhu on maetud sadu inimesi.

Laupäeval jätkasid väljakaevamist ligikaudu 30 inimest, politsei ja uurijad jäädvustasid leide ja inspekteerisid surnukehasid.

Surnukehade seas on tuvastatud nii Ukraina sõdureid kui tsiviilisikuid, vahendas Reuters.

Maxar Technologies avaldas satelliidipildid massihaua asukohast nii tänavu märtsist kui ka augustist.

When Russian forces recently withdrew from Ukraine's Kharkiv region, the Ukrainian government and media reported the discovery of a mass grave site near the city of #Izyum. #satelliteimagery of the #Pishanske cemetery or "Forest cemetery" entrance from March 2022 and August 2022. pic.twitter.com/vcb3aAMqoS — Maxar Technologies (@Maxar) September 16, 2022

Ukraina rahvusooperis peeti mälestusteenistus rindel hukkunud balletiartistile

Ukraina rahvusooperis peeti mälestusteenistus riigi väljapaistvale balletitantsijale ja koreograafile Oleksandr Šapovalile, kes hukkus sel nädalal rindel.

Šapoval võitles Donetski oblastis, kus on toimunud sõja kõige intensiivsemad lahingud. Mälestusteenistusest võtsid osa ka tema üksuse sõdurid.

Üks Zaporižžja tuumajaama peamistest elektriliinidest on taas töökorras

Vene kontrolli all oleva Zaporižžja tuumajaama üks neljast peamistest elektriliinidest on parandatud ja taas ühendatud Ukraina elektrivõrku.

"Eile pärastlõunal taasühendati üks põhiliin ning kolm tagavaraliini on nüüd taas reservis," teatas rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA).

"Ülejäänud kolm peamist 750-kilovoldist elektriliini, mis kaotati konflikti käigus, on endiselt tööst väljas," teatas IAEA.

Kuigi tuumajaama kuus reaktorit on töö lõpetanud, vajab nendes hoiustatud kütus endiselt jahutamist ning jaam vajab elektrit reaktoritesse vee pumpamiseks.

Ukrainast asus Etioopia poole teele laev 30 000 tonni nisuga

Ukraina Musta mere Tšornomorski sadamast väljus laupäeval ÜRO toiduprogrammi kolmas laev, millega transporditakse Etioopiasse 30 000 tonni nisu.

"Alus on teel Etioopiasse. ÜRO hinnangute kohaselt on Etioopia toidukriisi äärel," teatas Ukraina taristuministeerium.

Partnerluse raames on Etioopia ja Jeemeni poole teel kolm laeva, mille pardal on üle 90 000 tonni nisu.

Ministeeriumi teatel plaanib Ukraina eksportida ÜRO partnerluse osana veel 190 000 tonni nisu.

Biden Putinile: ära kasuta tuumarelva

USA president Joe Biden hoiatas Vladimir Putinit, et ta ei kasutaks sõjas Ukrainaga keemilisi ega taktikalisi tuumarelvi. USA presidendilt küsiti CBS Newsile antud intervjuus, mida ta ütleks Putinile, kui too kaaluks nende relvade kasutamist. Biden ütles: "Ära tee seda. Ära tee seda. Ära tee seda. Te muudate sõja Teise maailmasõja sarnaseks."

USA president keeldus täpsustamast, mida USA teeks, kui Putin asjad nii kaugele viiks. Biden lisas: "Neist saavad maailmas suuremad paariad kui kunagi varem. Ja sõltuvalt sellest, kui palju nad teevad, tuleb ka reaktsioon."

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 54 250 (võrdlus eelmise päevaga +200);

- tankid 2202 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4701 (+11);

- lennukid 251 (+1);

- kopterid 216 (+0);

- suurtükisüsteemid 1306 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 312 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 168 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 911 (+3);

- tiibraketid 236 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3571 (+21);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 121 (+o).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina jätkab pealetungioperatsioone riigi kirdeosas, samal ajal kui Vene väed on loonud kaitseliini Oskili jõe ja Svatove linna vahele, teatas briti luure.

"Tõenäoliselt peab Venemaa selle tsooni kontrolli säilitamist oluliseks, kuna seda läbib üks vähestest peamistest varustusmarsruutidest, mida Venemaa endiselt kontrollib Belgorodi piirkonnast Venemaal. Lisaks kulgeb see liin piki Donbassi osa Luhanski oblasti piiri, mida Venemaa soovib ühe oma otsese sõjaeesmärgina "vabastada". Iga olulise territooriumi kaotamine Luhanskis kahjustab ühemõtteliselt Venemaa strateegiat," kirjutas briti luure analüütik.

Raportis kirjutati ka, et tõenäoliselt üritab Venemaa seda piirkonda visalt kaitsta, kuid pole selge, kas Venemaa rindejõududel on piisavalt reservi või piisavat moraali, et pidada vastu järjekordsele Ukraina rünnakule.

Zelenski ütles oma reede hilisõhtuses videopöördumises, et rääkis Soome presidendi Sauli Niinistöga. "Tänasin neid juba saadud toetuse eest ja tõin välja meie täiendavad vajadused. Oluliseks jututeemaks oli Euroopa poliitika terroririigi kodanike viisade osas. Usun, et iga riigi jaoks, millel on ühine piir Venemaaga, on viisaküsimus eluliselt tähtis ja see tuleks lahendada Venemaa kodanike sissepääsu täieliku piiramise kasuks," ütles Zelenski.

Ukraina sõdur reedel rindelähedasel positsioonil Donbassis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer

Intervjuus Reutersile ütles Ukraina president reedel, et soovib rohkem abi kogu maailmast. "Me sooviksime rohkem abi Türgilt, tahaksime rohkem abi Lõuna-Korealt. Rohkem abi araabia maailmast. Aasiast," ütles ta.

Zelenski viitas ka "teatud psühholoogilistele barjääridele" natsimineviku tõttu Saksamaal sõjavarustuse tarnimisel Ukrainasse, kuid ütles, et relvad on Ukraina jaoks üliolulised, et kaitsta end Venemaa fašismi eest. Zelenski kiitis Ukraina kiiret vastupealetungi, kuid lükkas tagasi kõik oletused, et sõda on jõudmas mingisugusesse lõppmängu. "Selle sõja lõpust on vara rääkida," ütles ta Reutersile.

Reedel Samarkandis esinedes ütles Vene president Putin, et mida rohkem Vene armeed surutakse, seda valusamalt ta vastu paneb. Putin kordas, et "sõjaline erioperatsioon" korrigeerimist ei vaja ja selle eesmärk pole muutunud. "Peamine eesmärk on kogu Donbassi territooriumi vabastamine," ütles Putin. "Moskval pole kiiret," sõnas ta.

"Venemaa on Izjumis korranud seda, mida ta tegi Butšas," ütles Zelenski oma reedeses videopöördumises. "Nüüd alles hakkame saama teada kogu tõde, mis Harkivi piirkonnas tol ajal toimus. Hea, et ÜRO üksused valmistavad juba ette töögruppi, kes Izjumi külastavad, kes näevad ja saavad kõigile ÜRO-s aru anda, mida Vene terroristid tegid," sõnas Zelenski.

Ukraina tagab ajakirjanikele täieliku ligipääsu vabastatud territooriumile ja kõikidesse kohtadesse, kus inimesi väärkoheldi. "Anname juurdepääsu, et öelda maailmale, et rušism tuleb hukka mõista," sõnas Zelenski.

Zelenski rääkis, et Izjumist leiti piinakambreid, kus kuritarvitati okupeeritud linnade tsiviilisikuid ja leiti ruume, kus hoiti inimesi, ka välismaalasi. "Seal oli seitse Sri Lanka vabariigi kodanikku, Kupjanski meditsiinikolledži üliõpilast. Juba märtsis langesid nad Vene sõdurite kätte, kes hoidsid neid seejärel keldris. Alles nüüd, pärast Harkivi oblasti vabastamist, need inimesed päästeti, neile osutatakse korralikku arstiabi," kirjeldas Zelenski Harkivi oblastis toimunut.