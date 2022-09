Kallas: Isamaa ja sotsid ei tahtnud maksuküüru kaotada

"Me tegime ettepaneku teha korda tulumaksusüsteem, mis rikuti ära 2016. aastal, kui lihtne tulumaksusüsteem lõhuti ja nüüd on seal astmed. Jah, me tõstame õpetajate, päästjate ja politseinike palkasid, aga nad lähevad sellest esimesest detsiilist välja ja osa sellest rahast võetakse ära. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid olid selles valitsuses, mis selle otsuse omal ajal tegi ja hetkel neid sellele (maksuküürude muutmisele või kaotamisele - toim) toetust ei ole," ütles Kallas esmaspäeval "Terevisioonis".

Ta lisas, et Reformierakond tegi erinevaid mudeleid, kui kõrgele maksuküüru tõsta või need üldse ära kaotada. Aga toetust see tema sõnul Isamaa ja sotside poolt ei leidnud.

Rääkides tuleva aasta riigieelarvest ja neljaks aastaks tehtavast riigieelarve strateegiast (RES), nentis Kallas, et inflatsioon on tõstnud maksulaekumisi ja see annab omakorda võimaluse inimestele raha tagasi anda.

"RES pannakse paika nelja aasta peale ja arvestasime, et riigi defitsiit ei kasvaks praegusega võrreldes, see saab olema 2,6 protsenti. Seetõttu tuleb ka kulutusi üle nelja aasta jagada. Keskmaa õhukaitse on väga suur investeering, aga tuleb jagada ära nelja aasta peale."

Kallas lisas, et majandusprognoosid näevad ette, et järgmisel aastal ootab Eestit majanduse jahenemine, aga siis järgneb mõõdukas tõus. Laenuvõtmisega kasvanud kulutuste katmist Kallas õigeks ei pea.

"Ei tähenda, et me võtaks rohkem laenu. Meil maksukoormus ka ei tõuse. Praegu on keerulised ajad ja eks süsteem toimibki nii, et maksudega kogutakse ja üritatakse teha seda, mis riigi kohus. Hetkel oleme keerulises olukorras, kus Putini energiasõda mõjutab kõiki ühtlaselt ja me oleme ajutiselt sunnitud aitama järgi kõiki," sõnas peaminister.

Ta märkis, et pikemas perspektiivis tuleb vaadata, kuhu on investeeringuid mõttekas teha, et nii ühiskonda suunata.

"Näiteks investeeringud rohelisse energiasse on vajalikud, sest siis me ei pea kallist fossiilset kütust enam tarbima ega sõltuma ka Vene energiast," märkis Kallas.