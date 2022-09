Alutaguse vald otsib endiste valdade haldushoonetele omanikku

Alutaguse vallavõim kaalub võimalusi, mida teha Jõhvi – Vasknarva tee ääres asuva Illuka endise vallamajaga, mida omavalitsusel enam vaja pole.

"Me oleme pärast omavalitsuste ühinemist koondanud vallavalitsuse ametnikud kahte hoonesse, Iisakusse ja Mäetagusele. Sel aastal jäi tühjaks endine Illuka vallamaja. ja see on esimene asi, mis minu arvates tuleks müüa. Nüüd on volikogu otsustada, kas müüa või rendile anda - ametnike jaoks ei ole seda maja vaja," sõnas Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar.

Mäetaguse mõisa peahoone. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Kaugemas tulevikus soovitakse vallaametnikest vabastada ja erakätesse anda ka Mäetaguse mõisa peahoone. Seda koos Eesti tõenäoliselt ainsa omavalitsusele kuuluva 50-kohalise spaahotelliga.

"Meil on koostatud projekt, et koondada praegu kahes majas olevad ametnikud ühte majja (Iisaku vana postimajja - toim), selleks on ka pinnad olemas, mis vajavad küll investeeringut. See aga tähendab seda, et Mäetaguse mõis jääb tühjaks. Ehk siis tuleks päevakord, mida teha Mäetaguse mõisaga. Ja ma näen küll, et mõtet oleks müüa mõis koos spaaga kellegile, kel on jõudu ja jaoksu hotellimajandust siin edasi pidada," ütles vallavanem.

Vallavanem Tauno Võhmar tõdes, et Mäetaguse mõisakompleksi müük lihtne ei ole. "Mõni selline filantroop võiks tulla, kes lihtsalt päästab maailma ja leiab, et see on ilus kompleks säilitamiseks," avaldas vallajuht lootust.

Endine Illuka vallamaja on ehitatud 1894. aastal. Mäetaguse mõisa peahoone valmis 1796. aastal.