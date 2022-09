Gasum peab kehtiva lepingu tõttu jätkama Vene veeldatud maagaasi tarnimist

"Keskmiselt on ühe kuu jooksul Venemaalt veeldatud maagaasi imporditud pärast sõja puhkemist 2,5 tankeritäit," ütles Gasumi kommunikatsioonijuht Olga Väisänen.

Gasumi kahe LNG tankeri mahud on 18 000 kuupmeetrit ja 15 000 kuupmeetrit. Väisäneni sõnul on Soome toodud LNG lastid iga lasti lõikes siiski erinevad, vahendas Helsingin Sanomat.

Veeldatud maagaasi sissevedu Venemaalt pole sanktsioonide alla pandud. Venemaa lõpetas mais torujuhtme kaudu maagaasi tarnimise Soome. Kreml nõudis, et Soome maksaks maagaasi eest rublades ja Helsingi keeldus seda tegemast.

Gasumil on aga eraldi pikaajaline veeldatud maagaasi hankeleping Gazpromiga. Väisäneni sõnul pole Gazprom nõudnud rublades tasumist.

"Selles osas on leping endiselt kehtiv, seega oleme importi jätkanud. See tähendab, et me kas ostame gaasi ja maksame selle eest, või me ei saa gaasi ja maksame ikkagi selle eest," ütles Väisänen.

Energiaekspert Heikki Lindfors ütles, et veeldatud maagaasi import Venemaalt saab läbi siis, kui kehtestatakse vajalikud sanktsioonid.

"Ettevõtted ei saa lepingust loobuda, need on siduvad lepingud. Lepingud kehtivad seni, kuni tehakse poliitiline otsus," ütles Lindfors.

Gasum on Venemaalt veeldatud maagaasi ostnud alates 2018. aasta algusest.