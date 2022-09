Perearstid soovitavad lasteaialaste köhasse ja nohusse leebemalt suhtuda

Kui koroona-aastatel soovitati lapsi lasteaiast koju jätta ka kergema köha ja nohu korral, siis perearstide seltsi hinnangul on aeg naasta normaalse elu juurde ning see tähendab, et kui laps tunneb end hästi ja tal pole muid haigussümptomeid, ei ole köha ja nohu kollektiivi minekule takistuseks.

Perearstide 2018. aastal avaldatud juhend lapsevanematele nägi ette, et nohu ja köha ei ole vastunäidustus lasteaeda minekule, kui laps end muidu hästi tunneb ja palavik jääb alla 37,3 kraadi. Vahepealsed koroona-aastad muutsid inimesi oma tervise suhtes palju tähelepanelikumaks ning nakkuse leviku vältimiseks soovitati nii lastel kui täiskasvanutel pisemategi haigusnähtude korral kindluse mõttes koju jääda.

Nüüd aga tuleks perearstide seltsi hinnangul naasta tavalise elu juurde, sest pärast mitut covidi-aastat on olemas vaktsiinid ning varsti ka ravimid ja praegu ringlevad tüved nakkavad küll kergemini, kuid on harvem saatuslikud, eriti lastele.

"Jõudsime perearstide seltsis just järeldusele, et see meie ennevanasti tehtud juhend on täiesti asjakohane ja me võime viimaste aastate hüsteeriast tulla tagasi selle normaalsuse juurde: mitte iga nohu ja köha korral testida ja arsti juurde joosta ning usaldada ka lapsevanemaid, sest iga lapsevanem saab kõige paremini aru, millal on laps terve või haige," rääkis perearstide seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi ERR-ile.

Ta lisas, et kui köhival või nohusel lapsel pole palavikku, kuid ta on loid ja uimane, ei tohi teda loomulikult lasteaeda viia, kuid kui ägedam aeg on möödas ja laps on rõõmus ja energiline, ei ole põhjust teda kuude kaupa kodus hoida. Järelnohu võib kesta kaks kuni neli nädalat, järelköha aga isegi kuus kuni kaheksa nädalat.

"Harilikul lasteaiaealisel lapsel on meie kliimas normaalne ka kaheksa kuni 12 korda aastas olla haige, mis tähendab, et sügisel-talvel-kevadel on suhteliselt vähe perioode, kus midagi ninast ei voola või ei köhata," lausus Vallikivi.

Paljude lasteaedade kodukorras seisab säte, et haigeid lapsi ei lubata aeda tuua ning on neid, kus eraldi on välja toodud, et haiguseks loetakse ka nohu ja köha.

Vallikivi sõnul on ta kokku puutunud ka ekstreemsete näidetega, kus lapsevanemal palutakse järeltulija lasteaiast koju viia ning asitõendina saadetakse tuulises liivakastis tehtud foto tatisest ninast.

"Arusaadav, et koroonaaeg on meile kõigile mõjunud selliselt, et suhtumine haigustesse on muutunud väga virguks, kuid samas peame me sealt tagasi välja tulema rahulikult ja võimalikult konfliktivabalt," lausus perearstide seltsi juht ja märkis, et näiteks jaheda ilmaga õuest tuppa minnes hakkab igaühel nina jooksma.

Kui lapsel peale kerge nohu või köha muud häda pole, kuid lasteaed teda vastu võtma ei soostu, ei keeldu perearstid Vallikivi kinnitusel vanemale hoolduslehte avamast, kuid kui arst kirjutab vastuvõtu põhjal epikriisi, et laps on terve, rõõmus ja teistele mitte nakkusohtlik, siis ei ole lasteaial alust last aeda mitte lubada.

Lasteaiad köha ja nohuga lapsi ei oota

Tallinna Kullatera lasteaia direktor Piret Määr ütles, et nende kodukorra kohaselt nad haigeid lapsi lasteaeda ei oota - nii palju kui võimalik, ravitagu neid kodus.

"Eks see oleneb ka köhast või nohust. Kui on näha, et haigus on peaaegu läbi põetud, on jäänud vaid järelköha või -nohu, siis loomulikult võib tulla. Meil on ju Eestis kliima ka selline, et väga tihti ollakse köhas või nohus," tõdes ta.

Määr lisas, et arusaadavalt peavad vanemad tööl käima ja igale olukorrale lähenetakse individuaalselt, kuid põhimõtteline seisukoht on neil siiski selline, et ka köha ja nohu on haigused. Vanematega pole see probleeme tekitanud, sest koroonakartuses ollakse pigem ettevaatlikud ning kergelt tõbiseid lapsi hoitaksegi rohkem kodus.

Teise Tallinnas asuva lasteaia juhataja, kes oma nime avaldamist ei soovinud, ütles, et tema hinnangul peaks nohu ja köha osas olema siiski nulltolerants. Suuri probleeme lapsevanematega pole niisugune seisukoht tekitanud - lapsevanemad suhtuvad mõistvalt ja viivad haige lapse koju.

Le Vallikivi tõdes, et kaks aastat rangemat nakkuste vältimist ja ilmselt ka covidi-põdemist on muutnud meie immuunsüsteemi sedavõrd, et vanad head viirushaigused hakkavad palju paremini külge, sest immuunsüsteem ei ole lakkamatutes kokkupuutumistes karastunud. Arsti sõnul on tõenäoliselt selliseid haigestumisi rohkem ja need võivad varasemast natuke võimsamalt kulgeda.

Seega tasub kasutada tervet mõistust ja mitte liiga vara last kollektiivi tagasi viia - kui tunne on ebakindel, tasub pigem kauem kodus olla.

"Üks asi on paranemine ja teine tervekssaamine. Paranemisperioodil korjab inimene uue haiguse kergemini külge, sest immuunsüsteem võitleb veel vana haiguse jääkidega. Seega ei tasu olla üllatunud, et kui lähed vara voodist välja, oled seal kärmemalt uue haigusega tagasi," kannustas ta ka mitte liiga uljalt alles paranevaid lapsi lasteaeda saatma.

Perearstide juhised näevad ette, et last ei viida lasteaeda, kui tema palavik on kaenla alt mõõdetuna üle 37,3 kraadi. Köha ja nohu ei ole vastunäidustused kollektiivi minekule, kui lapsel pole muid nakkushaiguse sümptomeid ja ta tunneb end hästi.

Küll on aga vaja last hoida kodus oksendamise ja kõhulahtisuse korral ning siis võib lapse lasteaeda viia pärast sümptomite möödumist, kui laps ei kurda väsimust ja ärkab hommikul rõõmsalt. Kõrvapõletiku ja angiini korral võib laps hea enesetunde korral lasteaias käia.