Rahanduskomisjon esitab Eesti Panga nõukokku Andres Suti

Komisjoni aseesimees Jaak Aab (KE) ütles ERR-ile, et komisjon algatab vastava eelnõu, mis jõuab lähiajal suurde saali.

Aab rääkis, et otsus sellise eelnõu algatamiseks sündis komisjonis konsensuslikult.

Reformierakond soovis kaks nädalat tagasi taastada vahepeal ministriametis olnud Andres Suti volitused Eesti Panga nõukogu liikmena sellisel viisil, mis ei nõudnud rahanduskomisjoni eelnõu heaks kiitmist riigikogu suure saali poolt.

Suti ministriks oleku ajal oli Reformierakonna esindaja Eesti Pangas Jürgen Ligi, kes nüüd peab nõukogust taanduma.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütles eelmisel kolmapäeval, et rahanduskomisjon oli teisipäeval valmis eelnõu esitama, aga Jürgen Ligi palus Andres Suti kandidatuuri esitamise Eesti Panga nõukogusse peatada.

"Reformierakonna fraktsioon oli esitanud sellele kohale Andres Suti, aga on hetkel palunud selle esitamise peatada. Me esmaspäeval olime valmis eelnõu tegema, et see anda üle riigikogule, aga teisipäeval palus Jürgen Ligi selle peatada ja oodata lõplikku otsust," rääkis Kokk.

Ligi sõnul soovis Reformierakond komisjonis lihtsalt asja arutamiseks aja maha võtta.

"See oli mitteametlik omavaheline jutt, et kuna siin on tekkinud teatav kohtade rotatsioon, siis võtame seal komisjonis lihtsalt korraks aja maha. Ei olnud mingisugust valikut sedapidi, et võtame tagasi, nagu esimene uudis oli. Aivar Kokk ei peaks omavahelisi vestlusi sel moel ajakirjanduses rääkima. Ja nii oligi, võtsime aja maha klaarime neid teisi rotatsioone, mis toimivad riigikogu," ütles Ligi ERR-ile.

Ligi rääkis, et talle oli algusest peale selge, et Eesti Panga nõukogu liikme volituste taastamiseks läheb vaja riigikogu otsust, mitte ei saa käia automaatselt.