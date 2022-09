Ligi Eesti Panga nõukogust lahkumisest: minu tahe pole siin määrav

Praegune Eesti Panga nõukogu liige, riigikogulane Jürgen Ligi (RE) ütles, et kui Andres Suti volitused Eesti Panga nõukogu liikmena taastuvad, siis ei ole määrav see, kas ta ise tahaks liikmeks edasi jääda.

Reformierakond soovib taastada vahepeal ministriametis olnud Andres Suti volitused Eesti Panga nõukogu liikmena, mille tõttu peab nõukogust taanduma Jürgen Ligi.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev saatis Eesti Panga nõukogu esimehele Mart Laarile kirja, kus selgitas, et 15. juunil 2020 nimetas riigikogu Andres Suti Eesti Panga nõukogu liikmeks.

"Seoses Andres Suti nimetamisega ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministriks 26. jaanuaril 2021 peatusid tema volitused Eesti Panga nõukogu liikmena. Andres Suti volitused riigikogu liikmena taastusid 2022. aasta 19. juulil. Sellega seoses taastusid ka Andres Suti volitused Eesti Panga nõukogu liikmena," kirjutas Võrklaev.

Kui Sutt asus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ametisse, esitas Reformierakond Eesti Panga nõukogu liikmeks Jürgen Ligi.

Kui tavapäraselt on Eesti Panga nõukogusse määramiseks vaja riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekut kandidaadi esitamiseks ja seejärel riigikogu heakskiitu, uurib Reformierakond võimalusi Sutt nõukokku tagasi saata ilma nende protseduurideta.

Andres Sutt ütles ERR-ile, et põhjus, miks ta Eesti Panga nõukokku tagasi saadetakse, ongi selles, et tema ministriamet lõppes.

"See loogika peaks niimoodi olema ja see on ka põhjus. Minu volitused ju peatusid, kui ma läksin valitsusse ministriks, kuna need ametit on ühitamatud. Ja see on ka põhjus, miks nüüd läks kiri fraktsioonist, et minu volitused taastada. Midagi muud seal taga ei olegi," lausus Sutt.

ERR küsis, kas selleks ei ole vaja rahanduskomisjoni ettepanekut ja riigikogu suure saali heakskiitu. "Selline arvamus juristidel on. Aga ma ei ole ka veel kuulnud Eesti Pangast tagasisidet," vastas Sutt.

Jürgen Ligi ütles ERR-ile, et omal ajal oli ka tema määramiseks vaja riigikogu heakskiitu, ta ei osanud öelda, kuidas protsess nüüd ilma selleta peaks toimuma.

"Andres kindlasti hea meelega tahab seal olla. Tema volitused peatusid ministriks minekul ja justkui peaks siis taastuma järelikult tagasitulekul. Aga kuidas see taastumine tuleb, ma ei oska öelda, sest minu meelest on ka minu määramine riigikogu otsus olnud, mitte midagi automaatset. Ma ei oska seda öelda, mis see juriidiline mehhanism täpselt saab olema," kommenteeris Ligi.

ERR küsis Ligilt, kas ta sooviks ise nõukogu liikmeks edasi jääda. "Minu tahe pole siin määrav," vastas Ligi.

"Muidugi oleks mul sellest abi ja olen ma alati Eesti Panga ekspertiisidele toetudes poliitikat teinud, nii et ega mul seal ise ära tulemise põhjust ei ole. Aga kui tema volitused automaatselt või poolautomaatselt taastuvad, siis pole ju see tähtis, mis mina arvan," ütles Ligi veel.