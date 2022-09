Wagner on värvanud 6000 kuni 11 000 Vene vangi Ukraina vastu sõdimiseks

Portaali "Olulised lood" (Важные истории) hinnangul on Wagner 37 Vene vanglakolooniast värvanud 5786 inimest. Tegu on vangidega, kes nõustusid sõtta minema.

"Olulised lood" portaal on selle numbrini jõudnud suheldes vangide ja nende lähedastega, samuti tuginesid nad enda sõnul usaldusväärsetele teadetele Vene massimeedias ning Vene inimõiguslaste raportitele Telegrami keskkonnas.

Portaali hinnangul on vanglatest välja võetud siiski sellest vaid kolmandik ehk 2036 inimest.

Vene inimõigusprojekti "Istuva Venemaa" (Русь сидящая) juhi Olga Romanova hinnangul võib värvatuid olla lausa 11 000, kellest 3000 on rindele läinud.

"Olulised lood" portaal suhtles ka rindele saadetud vangide abikaasadega, kellest paljud ei soovi inimõiguslastega koostööd teha, kuid kellest mitmed siiski soovivad oma abikaasat elusalt tagasi.

Ühe Ukraina vägede kätte vangi langenud Wagneri vang-sõduri sõnul kestis nende sõjaline väljaõpe vaid nädala. Selle ajavahemiku jooksul anti neile kiivrid, kuulikindlad vestid, põlvekaitsmed ja automaatrelvad.

Samuti anti värvatutele Wagneri poolt mõista, et eksimuste korral lastakse nad maha. Eksimuseks võis pidada ka vastuvaidlemist Wagneri instruktorile. Ühe allika sõnul lasti sedasi maha kaks liiga palju oma suud pruukinud vangi.

Wagner grupeeringu juhiks peetakse Vene presidendi Vladimir Putini usaldusisikut Jevgeni Prigožinit.

Prigožin on ise oma sidemeid Wagneriga eitanud, kuid ta jäi suure tõenäosusega hiljuti videopilti, kus on näha tema värbamisagitatsiooni ühes Vene vanglas. Video hakkas levima Vene opositsiooniaktivisti Ivan Ždanovi kaudu, kes jagas seda sotsiaalmeedia kaudu 14. septembril.

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as "heroes". pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq