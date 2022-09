Tallinna lähivallad meelitavad õpetajaid pealinnast kõrgema palgaga

Riiklikust miinimumist kõrgemat töötasu maksavad õpetajatele kõik Tallinna ümbritsevad jõukad vallad, kes konkureerivad õpetajate pärast ka omavahel. Seetõttu on hoogustunud pealinnast vallakooli tööl käimine. Lisaks palgale on seal ka klassijuhatamise lisatasu kõrgem.

"Meil on 1412 eurot ja pluss siis lisatasud, kui on ületunnid ja klassijuhatamised seal juures. Tundub, et ümbruskaudsetel valdadel läheb natukene paremini, sellepärast on ka Mustamäe gümnaasium puutunud kokku sellise olukorraga, kus meie õpetajale helistati ja kutsuti kooli, kus palk oli ikka hoopis teistsugusem, kui see, mida meie saame praegu pakkuda. Me kaotasime õpetaja," rääkis Mustamäe Gümnaasiumi õppekorraldusjuht Sirly Illak-Oluvere.

Nii jäi Mustamäe Gümnaasium ühest klassijuhatajast ilma vaid nädal enne uue õppeaasta algust. Tallinna lähistel on koole, kus kõik õpetajad käivad pealinnast valda tööle.

"1. septembrist on õpetaja miinimumpalk 1633 eurot ja sellele siis lisanduvad juba klassijuhatamise tasud, ületunnid ja kõik selline. Klassijuhataja tasu algab 250 eurost kuus. Kuldse ringi omavalitsused maksavad kõrgemat palka kui Tallinn ja kui transpordiühendused on head, siis siia need õpetajad tulevad," rääkis Saue abivallavanem Andres Kaarmann.

Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu ütles, et liikumine on ikkagi kahesuunaline. "Tullakse ka Tallinnasse, mitte ainult Tallinnast välja. Viimase kolme aasta jooksul on Tallinna makstav tasu olnud keskmisel tasemel võrreldes naabervaldadega. See tasu on küll viimasel aastal, aastal 2021, natuke vähenenud, aga kindlasti ei saa öelda, et igal pool mujal makstakse rohkem," sõnas Rundu.

Tallinna haridusameti juht rõhutab, et kuigi koole, mis maksavad miinimumtasu, on pealinnas üle 50, on õpetajate keskmine palk 1588 eurot ja klassijuhatamise lisatasu keskmiselt 153 eurot. Ent ka ümberkaudsete valdade koolid ei piirdu üksnes valla miinimumi maksmisega. Nõnda on Tallinna ja ümberkaudsete valdade palgavahe ikka viimaste kasuks.

Saue abivallavanem ütles, et kui eelmise aasta haridusministeeriumi andmeid vaadata, siis Saue valla õpetaja keskmine palk oli 1900 eurot.

Rundu sõnul on aga Tallinna koolides õpetajaid puudu sel määral, et ka direktorid ise läheksid tunde andma.