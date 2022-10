Ida-Viru õpetajate palgatõus paneb koolid palgasurve alla

Järgmisest õppeaastast on valitsus lubanud maksta Ida-Virumaal eesti keelt valdavatele üldhariduskoolide õpetajatele teiste Eesti piirkondadega võrreldes poolteist korda kõrgemat palka, aga palgataseme täpsem regulatsioon on alles väljatöötamisel. Sellest tulenevalt on nii koolidel kui ka omavalitsustel tekkinud hulgaliselt vastuseta küsimusi.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas on lubanud, et Eesti hariduse eestikeelseks muutmise käigus hakkavad kvalifikatsioonile vastavad eesti keelt heal tasemel valdavad üldhariduskoolide õpetajad saama Ida-Virumaal järgmisest õppeaastast 3000-eurost palka. Tegelikult jääb palk 2600 euro kanti.

"Alammäär on praegu järgmiseks aastaks kokku lepitud 1749 eurot ja see tuleb 1,5 korrutada – selle peab koolijuht välja maksma. Lisatasude mõttes on koolil natuke vabadust koormuse arvestuses, klassijuhataja tasus, seal iga koolijuht otsustab," selgitas Lukas.

Kuna palgakoefitsient puudutab üldhariduskoolides vaid õpetajaid, siis paneb see koolid ja koolipidajad palgasurve alla.

"Eks nalja on tehtud, et kui tõesti peaks olema, et 3000 eurot hakkab olema õpetaja palk, siis koolijuhid lähevad ka õpetajateks. Eks see tekitab küsimuse selles küll, et kui nüüd õpetaja palk tõuseb, mis saab kõikidest teistest inimestest, kes samuti haridusasutustes töötavad ja meie lastele haridust annavad," kommenteeris Kohtla-Nõmme kooli direktor Mariliis Oder.

"Segadust on palju, sest omavalitsusteni jõudev info on katkendlik ja kohati ka puudulik. Koefitsiente me tänaseks teame, kuid kohaliku omavalitsuse palgasurve, mis saab olema huviharidusele ja ka lasteaedadele ehk ka alusharidusele, saab olema märkimisväärne," ütles Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

Minister toonitas, et hariduse muutmise protsessides ongi oluline roll ka omavalitsustel, sest riik ei saa kõike ära teha.