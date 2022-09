Kütuse hinnatõus ja kiire inflatsioon on pannud inimesi autosõidust loobuma

Kooliaasta algus on tavaliselt tõstnud pealinna tänavail liikluskoormust, kuid sel sügisel on Tallinna tänavad tühjemad kui varasematel aastatel, sest kütuse hinnatõus ja kiire inflatsioon on pannud inimesi autoga liiklemisest loobuma.

Aasta eest tõstsid tanklaketid kütuse hinna rekordiliselt kõrgele tasemele 1,499 senti liiter. Toona kiirelt hoogu kogunud hinnaralli ei ole tänaseks raugenud ning see on viinud Tallinna tänavatelt üksjagu sõidukeid.

"Praeguste mudelite ja liikuvuse numbrite alusel võib öelda, et me näeme sõitjate arvu vähenemist 10 protsendi võrra võrreldes 2019. aasta septembri algusega, kui ka möödunud aastaga," ütles abilinnapea Tanel Kiik.

Kiige sõnul võib arvata, et esimeste küttearvete saabudes väheneb autosõitjate arv veelgi.

"Kui me räägime üldisest sellisest inimeste käitumise harjumise muutusest, siis me näeme, et kõik autost loobujad ei ole täna liikunud ühistransporti. Osa neist on kasutamas muid liikumisvahendeid või tegemas sootuks kaugtööd," sõnas Kiik.

Päris koroonaeelsele tasemele pole pealinna bussisõitjate arv jõudnud, kuid kasv on olnud tänavu kaheksa kuu jooksul kiire.

"Kui prognoos oli, et linna ühistransporti kasutab ca 90 miljonit, siis täna me liigume kuskil 100 miljoni graafikus," sõnas Tallinna linnatranspordi juht Kaido Padar.

"Loomulikult põhisuunad on ka hommikuti täis, on see siis Laagna tee või Haaberstist tulles, aga see, et keegi maha jääks või üldse peale ei mahuks, seda ei ole," ütles Padar.

Kuigi Padari kinnitusel mahuvad pealinnas bussi kõik soovijad, siis 15 aastat bussirooli keeranud Kerli Saare sõnul näiteks Mustamäe liinil 24A ei pruugi koolipäeva lõppedes kõik juntsud bussile saada. Aga sõitjaid on juurde tulnud ka teistel liinidele.

"Tiskre poolt on hommikul nii tipptund, sellest me ei räägi, aga muidu ka nüüd käivad sealt bussid tihedamalt. Enne oli sel üks, kaks, nüüd on seal kas neli või viis bussi. On ikkagi hea mugav sealt linna tulla," ütles Saar.

Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul hakkas kütuse tankimine vähenema peale Ukraina sõja algust ning suurem kukkumine oli siis, kui suvel ületas bensiiniliitri hind kahe euro piiri.

Nüüd piirdutakse tihti poole paagitäiega ning tanklasse sõit võetakse ette senisest harvemini. Madal tarbimine jätkub kogu sügis, talvise perioodi talvel ning autoga sõitmine taastub pärast hinnatõusu aeglustumist.

"Hinnalangust hetkel, sellel sügistalvel kindlasti oodata ei ole. Kui võtame pikema perspektiivi, siis sõltub jällegi inflatsioonist Euroopas ja Ukrainas, kui peaks toimuma rahunemine uue reaalsusega, siis mõningane hinnalangus peaks toimuma järgmise aasta teises pooles," ütles Kärsna.