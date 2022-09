Haavisto: Soome valmistab ette uut lahendust Venemaa turistiviisadele

"Soome ei taha olla transiitmaa teiste riikide väljastatud Schengeni viisadele," ütles Haavisto Yle teatel.

Haavisto sõnul valmistavad praegu erinevate ministeeriumide eksperdid lahendust ja asi jõuab peagi parlamenti.

"Venelastel pole moraalset ega eetilist alust jätkata puhkusereise tavapäraselt. Oleme seda Euroopa Liidus sageli tõstatanud," ütles Haavisto.

Tema sõnul soovib Soome riikliku lahendusega tagada, et see tõesti teoks saaks.

Haavisto ütles, et on pettunud Euroopa Liidu tegevuses viisaküsimuses. Ta lisas, et viisapiirangute kehtestamine Schengeni süsteemis on olnud keeruline ning Soome on oodanud süsteemi ühiseid juhiseid.

Soome on tema sõnu tunduvalt vähendanud turistiviisade arvu.