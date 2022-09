Karis ÜRO peaassambleele: Vene agressioon õõnestab ÜRO alustalasid

Venemaa agressioon Ukrainas on kõige tõsisem oht ülemaailmsele rahule pärast teist maailmasõda, ütles president Alar Karis ametiaja esimeses kõnes ÜRO peaassambleele. Samuti rõhutas president, et Venemaa vetoõigus on halvanud ÜRO julgeolekunõukogu töö ja sellele probleemile tuleb tõsiselt otsa vaadata.

President Alar Karise sõnul on Ukraina sõda näidanud Venemaa täielikku lugupidamatust rahvusvahelise õiguse ja korra suhtes.

"See julm ja ebaõiglane agressioon on kõige tõsisem oht ülemaailmsele rahule ja julgeolekule pärast teist maailmasõda. See õõnestab ÜRO alustalasid ja rahvusvahelise kogukonna julgeolekut," ütles Karis.

Presidendi hinnangul on Venemaa rünnanud ka ÜRO väärtusi ja tõekspidamisi. Samuti on nad vetoõigusega halvanud julgeolekunõukogu töö, mis praegusel kujul ei suuda oma rolli mitte kuidagi täita.

"Julgeolekunõukogu asub ÜRO südames. See on häbiväärne, et pärast 24. veebruari on Ukraina kohta suudetud teha vaid üks avaldus. Kui palju laastavaid sõdu on vaja, et liigutaks edasi äärmiselt vajaliku julgeolekunõukogu reformiga?" küsis Karis.

President rõhutas, et Venemaa agressioon on kaasa toonud inflatsiooni, toidu- ja põgenikekriisi. Lisaks rääkis Karis inimõiguste olukorrast kogu maailmas, avaldades muret Afganistani, Süüria ja Hiina pärast.