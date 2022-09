Moskva vabastas mobilisatsioonist pankurid ja IT-spetsialistid

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis kolmapäeval, et mobiliseeritakse 300 000 venemaalast. Kaitseministeerium teatas reedel, et mõnes tööstusharus hakkavad kehtima erandid. Ministeeriumi teatel on selle eesmärk tagada, et mobilisatsioon ei mõjutaks riigi kõrgtehnoloogiliste tööstusharude tegevust ega finantssüsteemi, vahendas BBC.

Venemaa presidendi Vladimir Putini allkirjastatud mobilisatsiooni seadluse (ehk ukaasi) 7. punkt pole avalik. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles reedel, et see punkt viitab reservväelaste koguarvule, keda võidakse mobiliseerida.

Mõned analüütikud väidavad, et Putin tahab saata Ukrainasse sõdima miljon Venemaa kodanikku.

Paljud venemaalased üritavad nüüd riigist põgeneda. Lõuna-Venemaal on Gruusia piiripunktis pikad järjekorrad. Sundmobilisatsiooni vastu toimusid mitmel pool Venemaal ka protestid.