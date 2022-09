Teadur mobilisatsioonist: venelased järgivad käsku, kuid võitlustahe on madal

Julgeolekuekspertide hinnangul on Eesti kaitstud, kuid Venemaa mobilisatsiooni tuleb siingi suhtuda täie tõsidusega. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teaduri Igor Gretski sõnul järgivad venelased oma riigi käske, kuid võitlustahe on neil erakordselt madal.

Kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmi sõnul ootab Ukrainat ees pikk sõda, sest Venemaa on oma panuseid tõstnud.

"Eskalatsioon ei ole mitte ainult mobilisatsioon. Eskalatsioon on jutt ka referendumitest, annektsioonist. Eskalatsioon on ka tuumaretoorika sissetoomine," ütles Salm.

Tema sõnul näitab Venemaa sellega oma pühendumust ja valmidust maksta kõrget hinda.

"Peaasjalikult läbi selle, et üritatakse läänele näidata, et nemad on valmis temperatuuri tõstma, vajadusel tegema seda kuni keemistemperatuurini ja samal ajal vihjates, et laual on ka alternatiiv. Alternatiiv läbirääkimisteks, vaherahuks ja muuks," rääkis Salm.

Selline diplomaatia ei tähendaks Salmi sõnul praegu aga muud, kui Ukraina riigi ja rahva mahamüümist.

Riigikogulase ja reservkolonel Leo Kunnase sõnul on Venemaa sunnitud mobiliseerima, et korvata seniseid lüüasaamisi.

"Ukraina on teatanud oma relvajõudude suurendamisest ühe miljonini. Ilmselt nad on saavutanud sellest umbes 700 000, pluss - miinus 100 000, mis tähendab, et neil on rindel isikkoosseisu umbes poole rohkem kui Vene poolel," lisas Kunnas.

Tema sõnul ei tohi mobilisatsiooni sugugi alahinnata. "Igal juhul tasub seda võtta tõsiselt ja selles mõttes see on kõigi Venemaa naaberriikide jaoks oht," sõnas ta.

Kunnas ütles, et praegu mobiliseeritutest uusi üksusi ei moodustata, vaid kaetakse seniseid kaotusi. Uusi üksusi võiks näha kevadel.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse külalisteaduri Igor Gretski sõnul on venelaste võitlustahe aga madal.

"Kui riik ütleb, et sa pead võitlema, siis paljud eelistavad käsule alluda ja lähevad võitlema. Aga nende motivatsioon on erakordselt madal," ütles ta.

Mobilisatsiooni ulatuse kohta on teada vähe.

"Mobilisatsioon on käivitatud, kutsed on enamusele kätte jagatud. Me teame ka, et inimesi käiakse ukse tagant juba otsimas," ütles Salm.

Tema sõnul on sõnum Vene Föderatsioonile, et mobilisatsioon ja annekteerimine tähendab ka rohkem lääne relvaabi.

Gretski lisas, et Putin kasutab inimeste sõtta meelitamiseks propagandat, öeldes, et venelased peavad oma kodumaad ehk Ukrainalt ülevõetud osi kaitsma.

"See on Vene armee suurim probleem. Nende motivatsioon on madal, enamus inimestest ei mõista, mis põhjusel peab Ukraina vastu võitlema," sõnas Gretski.