Soome karmistab Vene kodanike sisenemist riiki

Soome valitsus teatas reedel, et piirab Venemaa kodanike sisenemist riiki. Välisminister Pekka Haavisto ütles reedel, et Venemaa turistid peagi üle piiri ei saa.

Soome on praegu ainuke riik Euroopa Liidus, kus Vene turistid pääsevad maismaad pidi euroliitu.

Soome president ja ministrite nõukogu otsustasid nüüd piirata venemaalaste riiki sisenemist. Soome tahab nii kaitsta oma rahvusvahelist positsiooni.

Haavisto ütles, et eelnõu piiranguteks on juba ettevalmistamisel. Hetkel on eelnõu juriidilisel ettevalmistamisel, mis võtab tema hinnangul aega paar päeva.

Haavisto sõnul on uus poliitika väga karm ja Venemaa kodanikud enam turismiviisaga riiki ei pääse, vahendas Yle.

Piirangud ei kehti nendele Venemaa kodanikele, kes tulevad riiki perekondlike sidemete tõttu.

Venemaa kodanike sissesõidupiiranguid kommenteeris ka Soome president Sauli Niinistö. "Selle eesmärk on oluliselt vähendada Venemaalt Soome saabujate hulka," ütles Niinistö.

Soome valitsus on pikka aega tahtnud piirata Vene turistide sisenemist riiki. Varem tahtis riik üle-euroopalist lahendust Vene kodanike Schengeni viisade küsimusele. Haavisto sõnul ei oota Soome nüüd enam ühiseid EL-i meetmeid.

Helsingin Sanomat kirjutab, et piirangute kehtestamise otsuse aluseks on rahvusvaheline klausel. Selle alusel saab Schengeni riik takistada kolmanda riigi kodaniku sisenemist, kui tema riiki lubamine põhjustab vastuvõtvale riigile rahvusvahelist kahju.

Soome piirivalve teatel on piiriületuste arv nädalaga kasvanud 107 protsenti. Ka täna hommikul oli Vaalimaa ja Nuijamaa piiripunktis tavapärasest rohkem ootajaid.