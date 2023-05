Vene kodanikke käib Eestis koroonaeelsest ajast kolm korda vähem

Hoolimata sellest, et Tallinna tänavatel paistab endiselt palju Vene numbrimärkidega autosid, on tegelikult Eestisse saabunud Vene Föderatsiooni kodanike arv kolm-neli korda väiksem kui koroonaeelsel ajal. Selle peamiseks põhjuseks on sanktsioonide raames Vene kodanikele kehtestatud viisapiirangud.

"Ukraina ründamise ja sellele järgnenud sanktsioonide tõttu on Venemaa kodanike Eestisse reisimine oluliselt vähenenud. Kui võrdleme tänast seisu Covidi-eelse ajaga, siis Eestisse siseneb maismaapiiri kaudu kolm kuni neli korda vähem Venemaa kodanikku, kui tollal," ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ilmar Kahro ERR-ile.

Ta lisas, et aastatel 2020 ja 2021, kui kehtisid koroonapiirangud, tuli Venemaa kodanikke Eestisse tänavusest veel vähem.

Kahro selgitas, et sanktsioonide tõttu ei anta Venemaa kodanikele turismiviisasid ega lubata Venemaa kodanikest turiste ka Eestisse.

"Eestisse lubatakse Venemaa kodanikul siseneda, kui tal on Eesti või mõne muu Euroopa Liidu riigi elamisluba. Lisaks [lubatakse Eestisse tulla] kõige lähedasemate sugulaste külastamiseks ning erandkorras humanitaarkaalutlustel, näiteks lähedase matuste korral," rääkis PPA esindaja.

"Valdav osa neist tuhandest Venemaa kodanikust, kes päevas Eestisse siseneb, omab Eestis elamise õigust," rõhutas Kahro.

PPA on 2023. aastal nelja esimese kuuga tõkestanud idapiiril 630 Venemaa kodaniku sisenemise. "Venemaa kodanike tulekut tõkestatakse valdavalt seepärast, et neil ei ole sanktsioonide tõttu lubatud Eestisse tulla. Vahel arvatakse ka ekslikult, et Eestisse võib tulla külla tähtajalise elamisloaga sugulase juurde, kuigi see ei ole enam nii," märkis Kahro.

"Vahel tuvastame ka seda, et inimese tegelik reisi eesmärk on midagi muud, kui see, mis ta piiril väidab. Tuleb ette ka seda, et tõkestame inimese Eestisse tuleku, kuna meil on põhjust arvata, et inimene võib olla ohuks Eesti avalikule korrale või julgeolekule," lisas ta.

Vene vägede Ukrainasse tungimise järel toimunud suhtluse piiramine Venemaaga on viinud järsult alla Eesti viisade taotlemise Venemaal, teatas välisministeerium juba jaanuaris.

Vene kodanike viisataotluste arv vähenes 2022. aastal eelnevaga võrreldes 60 protsenti ning 2019. aastaga, mil võeti vastu 124 546 taotlust, lausa 89 protsenti.

Eesti peatas alates 10. märtsist 2022 Venemaa ja Valgevene kodanikelt viisataotluste vastuvõtmine esindustes Venemaal ja Valgevenes, välja arvatud erandjuhtudel nagu pereliikmete külastamine, humaansed kaalutlused ja mõned muud juhud.