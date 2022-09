Rasmussen kritiseeris teravalt Macroni Ukraina-poliitikat

"See ei ole olnud edukas. Macron hämmastas meid kriisi alguses oma pehmelt öeldes unikaalse ja kriitilise avaldusega, et Putinit ei tohi alandada ja talle tuleb pakkuda väljumisteed. Sellised avaldused olid hukatuslikud ja sügavalt kahjulikud," ütles kunagine Taani peaminister Rasmussen usutluses Prantsuse ajalehele Le Point.

Rasmusseni kommentaar läheb samasse ritta Macroni suunas tehtud kriitikaga, eriti Ida-Euroopa riikide omaga, milles tauniti Prantsuse presidendi tegevust Vene liidri Vladimir Putiniga suhtlemisel ning telefonikõnesid temaga isegi pärast Venemaa invasiooni algust Ukrainas ja samuti Macroni hoiatusi mitte alandada Venemaad, tõdes uudisteagentuur Reuters.

Prantsuse presidendi büroo ei kommenteerinud Rasmusseni seisukohta.

Macron rääkis sel nädalal ÜRO Peaassambleel peetud kõnes taas, et usub maailma liidrite dialoogi vajadusse Venemaaga ning lisas, et on lähipäevil valmis uuesti Putiniga rääkima, et arutada Ukraina sõja keskel asuvate tuumareaktorite turvalisust.

Samas süüdistas Prantsuse president oma kõnes Venemaad kaasaja imperialismis ning kutses arengumaid võtma Moskva-vastast seisukohta, mis näitab vaatlejate sõnul Prantsusmaa positsiooni muutumist.

Macron ütles ka, et läbirääkimised saavad ainult siis tulemuse anda, kui Ukraina "suveräänsust austatakse, territoorium vabastatakse ja julgeolek on kaitstud".

"Venemaa peab nüüd mõistma, et ta ei saa oma tahet sõjaliste vahenditega peale suruda," ütles Macron.

Aga Rasmusseni need sõnad ei veennud, tõdes Reuters. "Ta on nõrgestanud rahvusvahelist sidusust ja ma arvan, et ta kahetseb nüüd seda ja püüab uuesti initsiatiivi haarata," ütles NATO endine tegevjuht.

Rasmussen oli aastatel 1998-2009 Taani liberaalse Venstre partei esimees, aastatel 2001–2009 Taani peaminister ja 2009–2014 NATO peasekretär. Alates 2015. aastast töötab ta nõunikuna investeerimispangas Goldman Sachs.