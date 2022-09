ERR Itaalias: valimiste eel on suursoosikuks paremparteide blokk

Rooma äärelinna turul räägivad inimesed toimetulekuprobleemidest. Kõrged hinnad, energiakriis ja sellega seoses ka Ukraina sõda on Itaalia valimiste põhiteemad.

Alailma rahulolematutest itaallastest paljud ütlevad, et ei taha seekord kellelegi oma häält anda. Ligi veerand valijatest on arvamusküsitluste järgi aga otsustanud toetada uut tõusvat tähte ehk paremäärmuslikku Itaalia Vendade parteid ja nende liidrit Giorgia Melonit.

"Ta on alati olnud opositsiooniliider, kes on pidanud oma lubadusi. Teisest küljest, ta on välja kasvanud vaesest kvartalist Garbatellast, kus inimesed võib-olla on rohkem silmitsi nende probleemidega, millega me kõik täna oleme silmitsi," lausus ajakirjanik ja ühiskonnateadlane Ülle Toode.

Koos partnerite ehk Matteo Salvini Liiga ja Silvio Berlusconi Forza Italiaga ulatub toetus paremparteidele üle 45 protsendi. Euroskeptiliste vaadetega Meloni on kampaania käigus püüdnud kõiki veenda, et Itaalia jääb tema juhtimisel siiski usaldusväärseks rahvusvaheliseks partneriks.

"Me tahame usaldusväärset, lojaalset ja tõsist Itaaliat, alates Ukraina rahva kaitsmisest Venemaa agressiooni vastu," ütles Meloni.

Ukrainat on Meloni alati toetanud, iseküsimus on, mis hakkab saama valitsuses koos vanade Putini sõprade Salvini ja Berlusconiga, kes ka nüüd, veel kampaania viimastel päevadel rääkis, et Putin oli sunnitud sõda alustama ja plaan oli lihtsalt "viisakad" inimesed Kiievis võimule aidata.

"On selge, et Salvini ja Berlusconi püüavad sanktsioone leevendada ja peatada relvade saatmine. Kõik halvad asjad. Saame näha, kas Meloni suudab neile vastu seista või mitte," märkis Rooma John Caboti ülikooli politoloogiaprofessor Federigo Argentieri.

Kõik parteid lõpetasid reedel kampaaniad. Vasakpoolset Demokraatlikku Parteid toetab viimaste küsitluste järgi ligi 22 protsenti, Viie Tähe liikumist 13 protsenti ja liberaale seitse protsenti valijatest.

Kampaaniatuled kustuvad ja nüüd jääb üle oodata itaallaste valikut juba pühapäeval.