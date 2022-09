ERR Itaalias: Meloni lubab Ukrainat edasi toetada, kuid parteid on eriarvamusel

Itaalia valimiste üheks oluliseks teemaks kujunes toetus Ukrainale. Tulevane peaminister Giorgia Meloni on lubanud Ukraina toetamist jätkata, aga Itaalia parteid on selles küsimuses eri meelt ja rahva valmisolek selleks on Euroopa riikide võrdluses üks madalamaid.

Itaalias oli valimiskampaania üks teema Venemaa sõda Ukrainas ja itaallaste valmisolek Ukrainat toetada. Ukraina küsimus õigupoolest tõigi ju suvel kaasa Mario Draghi valitsuse lagunemise ja sellele nüüd järgnenud erakorralised valimised.

Itaallastega sõjast rääkides on kuulda erinevaid arvamusi.

"Meie oleme Ukrainaga. Mina olen rahu poolt. Mulle ei meeldi sõda. Ja ma usun, et asju tuleks lahendada Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil diplomaatiaga laua taga," rääkis Lina.

"Putini aeg saab läbi, kuid vene rahvas, ukraina rahvas, itaalia rahvas, maailm, kogu maailma elanikkond jääb. Me peame kõigiga koostööd tegema," ütles Sergio.

"Oleks vaja selgeid rahusõnumeid," sõnas Maurizio.

"Sõda on alati vale ning nii on vale ka relvi saata. Rahu ei saa tagada relvade saatmisega. See kõik on vale," ütles Federica.

"Ma arvan, et tuleb jätkata relvade saatmist, otsides samal ajal alati diplomaatilisi lahendusi. Teatud olukordades tuleb näidata ka muskleid," kommenteeris Davide.

"Kui rünnatakse üht iseseisvat riiki, siis jah, siis on vaja sekkuda," ütles Anna.

Aga on ka Venemaad toetavaid seisukohti. "Mina olen Venemaa poolt, Putini poolt. Ukraina ei saa üksi. Ukraina on Venemaa osa. Seda tegi see siga Gorbatšov. Kõik need kõnelused NATO ja selle sea Bideniga. Nad poleks pidanud sinna NATO-t saatma. Nii ei jäägi Putinil muud üle, kui tuumapomm saata," ütles Silverio.

Itaalia uuringufirma SWG hiljutise arvamusküsitluse järgi soovib Ukraina toetamisega praegu siiski jätkata üle poole itaallastest. Varasuvine Euroopa Välissuhete Nõukogu analüüs tõi aga välja, et Itaalia on oma toetusvalmiduse poolest Euroopa tagumiste seas, suurem osa itaallastest soovib rahu iga hinna eest ja relvade saatmisele on enamus neist vastu. Võib arvata, et energiahindade tõusuga sellised suhtumised pigem süvenevad.

"Me ei ole Venemaale nii lähedal kui teie. Ja me ei ole olnud Nõukogude Liidus nagu teie. Need on kaks head põhjust. Ma arvan, et itaallased nagu ka kõik teised on veidi isekad poliitiliselt, õigemini osa neist. Osa itaallastest on aga relvade saatmise poolt, kas see on 50/50 või on väike enamus toetajatel," selgitas Rooma John Caboti ülikooli politoloogiaprofessor Federigo Argentieri.

"Me ei pea antud juhul arvesse võtma mitte üksnes ideaale, vaid ka rahakoti huve," ütles Rooma Sapienza ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Andrea Carteny.

"Demokraatia ja vabadus on väga head asjad, aga inimesed ütlevad, et need ei sobi nii hästi söögiks. Selles on demokraatia probleem. Inimestel on õigus oma elujärge parandada. Aga lõpuks, ma arvan, et valimiskampaania keskmes oli siiski Venemaa-kriitika ja toetus Ukrainale. Ühiskonnas on enamus jätkuvalt Ukrainat toetamas," rääkis ta.

Võimule tõusev erakonna Itaalia Vennad (Fratelli d'Italia) juht Giorgia Meloni on lubanud Ukraina toetamist jätkata. Seda tuleb tal teha aga koalitsioonis vanade Kremli sõprade Matteo Salvini ja Silvio Berlusconiga.

"Vene väed pidid sisenema Kiievisse nädalaga, vahetama välja (Volodõmõr) Zelenski valitsuse viisakate inimeste vastu ja tulema järgmisel nädalal sealt välja," on öelnud Forza Italia juht Silvio Berlusconi.

"Ukraina nende võidust kasu ei saa. Kahjuks. On selge, et härra Berlusconi ja härra Salvini püüavad leevendada sanktsioone ja peatada relvade saatmine, kõik halvad asjad. Saame näha, kas Meloni suudab neile vastu seista või mitte," kommenteeris Federigo Argentieri.

Andrea Carteny hinnangul on vältimatu, et Itaalia toetab Ukrainat ka pärast valimisi. "Itaalia on tihedalt seotud Euro-Atlandi institutsioonidega, ma ei näe, et valimiste võitjad parempoolsed seda ohustaksid. Ei," ütles ta.