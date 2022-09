Läti saab pärast valimisi tõenäoliselt taas vikerkaarevalitsuse

Kriisid ja Ukraina sõda on muutnud Läti poliitilist maastikku, kuid valijate eelistusi pole see selgemaks teinud ega ka hääletamishuvi suurendanud. Tõenäoliselt saab Läti vähem kui nädala pärast toimuvate valimiste järel taas vikerkaarevalitsuse, kuid vähemalt osa seniseid osapooli muutub.

Limbaži rahulikku nädalavahetusse sõitis kirev ja suurte näopiltidega kaetud buss, millel kiri "On valikut". See on valimiste eel loodud järjekordne poliitiliste parteide liit lihtsa nimega Ühendatud Nimekiri, mille moodustavad Roheline Partei, Regioonide Ühendus, Liepaja Partei ning Läti üks tuntumaid ettevõtjaid ja arhitekte, aga ka kunagisest Rahvaparteist tuttav Uldis Pilens, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tema ongi selle nimekirja peamisi asutajaid ja liidreid, kes on kampa kutsunud ka palju mittepoliitikuid. Bussist väljujad asusid varjualust ja reklaamilauda üles panema, kuid enamikku üle tee poes käinud inimestest jättis see askeldamine üsna ükskõikseks.

Vähesed soovisid kandidaatidega juttu ajada või materjale lugemiseks kaasa võtta. Poliitikute bussiringe üle Läti on valimiste eel tehtud palju, kuid rahva huvi on väike mis väike - ka viimased valimiseelsed küsitlused näitavad, et veerand valijaist ei tea veel, kelle poolt olla ja üle 14 protsendi ei soovi üldse hääletama minna.

Ometi on näiteks Ühendatud Nimekirja moodustamine märgiline, sest sellele eelnes kauaaegse koostööpartneri Roheliste ja Talurahva Liidu lagunemine.

"Reageerimiskiirus, otsuste vastuvõtmise kiirus, kriisijuhtimise kogemus - seda vajame praegu kõige rohkem. Toorme hind, elektri hind - kõik see nõuab praegu ühtset eelarvet. Selle struktuuri tuleb muuta nii, et eelarve poleks nagu raha jagamine ministeeriumide vahel," ütles Ühendatud Nimekirja juht ja peaministrikandidaat Uldis Pilens.

Ühendatud Nimekirja loomist võib võtta ka kui soovimatust teha koostööd oligarhiks peetava endise Ventspilsi linnapea Aivars Lembergsiga. Esimese astme kohtus korruptsioonikaristuse saanud ja kautsjoni vastu vanglast vabanenud Lembergs küll ise muutunud Talurahva Liidu nimekirjas ei kandideeri, kuid ta on selle ühenduse peaministrikandidaat.

Lembergs ütleb reklaamis: "Kutsun kõiki hääletama, valimistel osalema. Et pärast poleks põhjust olla mures, et valitsus on nii saamatu." Ja tulemus - see liit on Lembergsi osalusel tõusnud populaarsuselt teiseks. Ühendatud Nimekiri jääb neile pisut alla, kuid viie protsendi künnise ületamisega ei tohiks neilgi probleeme olla.

Ühendatud Nimekirja kaasesimehe, Regioonide Ühenduse juhi Edvards Smiltensi sõnul on oht selles, et kui valimistel osaleb vähe rahvast, võib see luua olukorra, kus parlamendi enamus või sellele lähedane arv kohti satub Läti riigi vastaste poliitiliste jõudude kätte.

"See on nende valimiste suurim oht ja seepärast toimus meil ka see suur ühinemine," selgitas ta.

Sajakohalisse Läti seimi pürib üle 1800 kandidaadi. 19 nimekirjast on praegu üle valimiskünnise viis, aga õige mitu selle piiri peal.