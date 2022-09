Briti naela kurss langes erakordselt madalale

Briti naela väärtuse langus on teinud USA dollarist atraktiivsema valuuta, milles oma vara hoida.

Samuti on väärtust kaotanud euro, mis on võrrelduna dollariga viimase kahe aastakümne nõrgimas positsioonis.

Ühe euro eest saab viimastel andmetel 0,9528 dollarit.

Briti naela langus on kõikidest valuutaväärtuse kõikumistest kõige enam pälvinud börsimaaklerite tähelepanu.

Naelsterling kaotas võrrelduna dollariga väärtust 4,9 protsenti. Nüüd saab ühe Briti naela eest 1,0699 dollarit.

