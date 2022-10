Briti uue rahandusministri sõnul oli plaanitud maksukärbe viga

Hunt vahetas rahandusministri kohal välja Kwasi Kwartengi, kelle kolme nädala eest avaldatud riigieelarve tekitas poliitilise ja majandusliku segaduse.

"Tehti vigu. See oli viga, kui taotlesime maksude ja kulutuste osas raskeid otsuseid, et alandada kõige jõukamate makstavat maksumäära. Viga oli pimesi selliseid prognoose teha ilma, et rahandusministeerium oleks eelarve osas andnud inimestele kindlustunnet, öeldes, et summad klapivad ja peaministri administratsioon on sellest aru saanud. Sellepärast ma siin olen ja praegu on vaja, et ma näitaksin parlamendile ja turgudele, et suudame oma maksu- ja kuluplaane kokku viia," rääkis Hunt.

Kwarteng avaldas hiljuti uue riigieelarve, kus sisaldus Briti valitsuse 50 aasta suurim maksukärbete plaan. 45 miljardi naela suurune maksukärbete paketti oleks rahastatud riigivõla abil.