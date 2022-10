Briti rahandusminister pöörab tagasi pea kõik plaanitud maksukärped

Hunti sõnul loobutakse kärbetest turbulentsete rahaturgude rahustamiseks.

"Kõigepealt võtame tagasi peaaegu kõik maksumeetmed, mis kolme nädala eest kasvuplaanis välja kuulutati ja millele parlament pole veel hakanud seaduse jõudu andma. Nii et kuigi me jätkame tervishoiu- ja sotsiaalmaksu ning riigilõivude muudatustega, ei jätka me enam dividendimaksumäärade kärpimist, 2017. ja 2021. aastal kehtestatud palgavälise töö reformide tagasipööramist, uut käibemaksuvaba ostukava välisturistide jaoks ja alkoholiaktsiisi külmutamist," kõneles Hunt.